تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

كشف عبد العزيز البمبي، خال النجم المصري محمد صلاح، حقيقة الجدل المثار خلال الساعات الماضية، بسبب تغريدة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حديثًا عن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وأثارت حالة من الجدل بين الجماهير.

وأوضح البمبي حقيقة ما تم تداوله، نافيًا بشكل قاطع أن يكون قد كتب التغريدة محل الأزمة، مؤكدًا أن موقفه جرى فهمه بصورة خاطئة، وأنه لم يكن صاحب المنشور الذي أثار حالة واسعة من النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي.

خال محمد صلاح يوضح حقيقة التغريدة

وقال عبد العزيز البمبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إنه لم يكتب التغريدة المتداولة، موضحًا أنه كان يتحدث عنها في إطار التعليق عليها ونفي مضمونها، وليس باعتباره صاحبها أو المسؤول عما ورد بها.

وأضاف أن ما جرى تداوله بشأن موقفه من حسام حسن لم يكن دقيقًا، مشيرًا إلى أن هناك سوء فهم لما صدر عنه، وهو ما تسبب في انتشار معلومات غير صحيحة وربط اسمه بتغريدة لم يقم بكتابتها من الأساس.

موقف عائلة محمد صلاح من حسام وإبراهيم حسن

وشدد خال محمد صلاح على أن عائلة قائد منتخب مصر تكن كل الاحترام والتقدير للتوأم حسام وإبراهيم حسن، مؤكدًا عدم وجود أي إساءة أو موقف سلبي من جانبه تجاه المدير الفني للمنتخب أو شقيقه.

وجاءت تصريحات عبد العزيز البمبي لتضع حدًا للجدل الذي صاحب التغريدة المتداولة، بعدما انتشرت تفسيرات مختلفة لمضمونها، وربط البعض بينها وبين موقف عائلة محمد صلاح من الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأكدت هذه التوضيحات أن ما تم تداوله لا يعبر عن موقف عدائي من عائلة النجم المصري تجاه التوأم حسن، في ظل حرص البمبي على توضيح حقيقة الواقعة ونفي نسب التغريدة إليه، وإنهاء حالة الجدل التي صاحبت انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي