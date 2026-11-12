مران ختامي ومؤتمر صحفي.. ماذا حدث في معسكر منتخب مصر اليوم الخميس استعدادا لـ مالاوي؟

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، ومدربه علي ماهر، مرانه الأخير، مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لمواجهة نظيره منتخب مالاوي، والمقررة إقامتها، غدًا، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وحرص على حضور المران الختامي اليوم، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وطارق أبوالعينين عضو مجلس الإدارة.

تصريحات علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر

تحدث علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر عن استعدادات الفراعنة لمواجهة مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا، كما كشف آخر تطورات موقف المدافع محمد عبد المنعم وإمكانية لحاقه بالمباراة الثانية.

ورفض علي ماهر التعليق على الانتقادات التي تتعلق بمستوى الدوري المصري، وما يتردد بشأن ضعف المسابقة وعدم قدرتها على إنتاج لاعبين مميزين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مالاوي.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن تقييمه لهذه الانتقادات، قال علي ماهر: «مش عايز أتكلم في المواضيع دي».

علي ماهر: مالاوي منتخب قوي ونسعى لتحقيق الفوز

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن المواجهة المرتقبة، مؤكدًا قوة المنتخب المنافس، مع ثقته في قدرات لاعبي الفراعنة على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال علي ماهر: «مالاوي منتخب قوي، لكن لدينا لاعبين مميزين، ونستعد بكل قوة ونتمنى الفوز بالمباراة بحضور الجماهير، لأن اللاعبين يتأثرون بهم».

وأضاف: «الوقت ضيق لتجهيز اللاعبين، ولكن نكثف العمل معهم من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل المباراة».

موقف محمد عبد المنعم من مواجهتي مالاوي

وكشف علي ماهر عن موقف محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر المحترف في صفوف نيس الفرنسي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام أنجيه، قبل إعلان قائمة الفراعنة.

وأكد المدير الفني أهمية استمرار اللاعب داخل المعسكر، حتى في حالة عدم قدرته على المشاركة في المباراة الأولى، مشيرًا إلى إمكانية لحاقه بالمواجهة الثانية.

وقال علي ماهر: «محمد عبد المنعم لاعب جامد ومهم يكمل معانا في المعسكر؛ عشان يفهم طريقة لعبنا، ويشوف المحاضرات، ويعرف إزاي بندافع، ومن الوارد يلحق الماتش التاني، وحتى لو مالحقش، مهم يكمل معانا في المعسكر».

وأوضح أن وجود عبد المنعم مع بقية اللاعبين سيساعده على استيعاب أفكار الجهاز الفني وطريقة العمل الدفاعي، مؤكدًا أن الاستفادة من المعسكر لا تقتصر فقط على المشاركة في المباريات.

وأكد علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني يعمل على استغلال كل الوقت المتاح قبل مواجهة مالاوي؛ من خلال تكثيف المحاضرات الفنية والخططية، من أجل توصيل التعليمات للاعبين، وتعويض ضيق فترة الإعداد، مشددًا على أن الهدف الأساسي للفراعنة هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

علي ماهر: نسعى لاستغلال كل ساعة قبل مواجهة مالاوي

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الفني يركز على استغلال الساعات المتاحة قبل المباراة لشرح الأدوار المطلوبة من كل لاعب، والعمل على الجوانب التكتيكية والخططية، من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن خلال اللقاء.

وقال علي ماهر: «الهدف الأساسي للمنتخب هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وشدد مدرب الفراعنة على ضرورة التعامل بجدية مع منتخب مالاوي، مؤكدًا أن المنافس يمتلك لاعبين مميزين يمكنهم تشكيل خطورة، وهو ما يتطلب التركيز طوال المباراة وعدم الاستهانة بقدراته.

إشادة بإمكانات ناصر ماهر

وأشاد علي ماهر بالإمكانات الفنية التي يمتلكها ناصر ماهر، لاعب وسط المنتخب، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين، ويمتلك حلولًا متنوعة تساعد الفريق على صناعة الفرص والتعامل مع المواقف الهجومية المختلفة.

وتأتي إشادة المدير الفني؛ في إطار اعتماده على العناصر التي تمتلك القدرة على تقديم الإضافة الهجومية وصناعة الفارق خلال المواجهات المقبلة.

تصريحات كريم حافظ

أكد كريم حافظ، لاعب منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، مشيرًا إلى أن المدير الفني الجديد علي ماهر نجح في توصيل أفكاره وطريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها إلى اللاعبين خلال فترة الإعداد.

كريم حافظ: لا يوجد فريق ضعيف في كرة القدم

وقال كريم حافظ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المنتخب يتعامل بجدية مع المواجهة المرتقبة، مؤكدًا ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس مهما كانت نتائجه أو إمكانياته.

وأضاف: «لا يوجد فريق ضعيف في كرة القدم، ونستعد لمباراة مالاوي بكل قوة».

إشادة ببداية علي ماهر مع منتخب مصر

وتحدث لاعب المنتخب عن تولي علي ماهر المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، مؤكدًا أن المدير الفني الجديد تمكن خلال فترة قصيرة من شرح أفكاره للاعبين وتوضيح أسلوب اللعب الذي يسعى لتطبيقه مع الفريق.

وأوضح كريم حافظ أن: «علي ماهر تولى المسؤولية للتو، لكنه استطاع أن يوصل أفكاره وطريقة اللعب التي يريد تطبيقها، وأدركنا ذلك».

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة مالاوي

يدخل منتخب مصر مواجهة مالاوي متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، مع تفوق الفراعنة بفارق الأهداف.

وجاء ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة على النحو التالي:

المركز الأول: منتخب مصر برصيد 4 نقاط.

المركز الثاني: منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث: منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع: منتخب جنوب السودان دون نقاط.

وكان المنتخب المصري تعادل مع أنجولا بنتيجة 0-0 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بنتيجة 5-0، ليحصد 4 نقاط في أول جولتين.

موعد مباراتي مصر ومالاوي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي، غدًا الجمعة 13 نوفمبر، في تمام الساعة 9 مساءً، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 17 نوفمبر، في تمام الساعة 3 عصرًا، على ملعب منتخب مالاوي.

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، باعتبارها الناقل الحصري للمنافسات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وكان علي ماهر أعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا للمباراتين، وضمت 26 لاعبًا، جاءت أسماؤهم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في تحقيق الفوز على مالاوي خلال مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة؛ من أجل تعزيز صدارة المجموعة، والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.