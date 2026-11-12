عرَّض حاية المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بتحميلها بحمولة زائدة دون تأمينها، خلال سيره بأحد الطرق في الجيزة، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم).

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، خلال سيره بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة؛ فتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.