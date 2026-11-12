ترامب يلوّح بشن حملة عسكرية على كوبا تستغرق أسبوعا

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بإمكانية شن حملة عسكرية قصيرة على كوبا، مشيرا إلى أنه يدرس إمكانية أن تستمر هذه الحملة لمدة أسبوع.

تهديد باستئناف الحرب على إيران

في سياق آخر، هدد ترامب باللجوء مجددا إلى القوة العسكرية ضد إيران، مؤكدا أنه لن يتردد في اتخاذ خطوات عسكرية جديدة إذا اقتضت الضرورة، وأنه قد يقدم على ذلك في الوقت الراهن.

وقال ترامب إن النظام الإيراني ينهار، رغم التصريحات التي تصدر عنه في محاولة لإظهار القوة، مضيفا أن طهران فقدت السيطرة على مضيق هرمز.

وكشف ترامب أن أمريكا خاضت مواجهات بوتيرة سريعة مع إيران على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، محذّرًا من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات عسكرية إضافية؛ إذا لم تحقق الخطوات المتخذة حاليا “النتائج المطلوبة”.