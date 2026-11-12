نهاية العالم 13 نوفمبر 2026.. ماذا توقعت دراسة علمية قبل 66 عامًا؟ (القصة الكاملة)

مع حلول يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، يعود إلى الواجهة سؤال طالما أثار اهتمامًا واسعًا قبل 66 عامًا، بعدما حددت دراسة علمية منشورة عام 1960 هذا التاريخ بوصفه موعدًا افتراضيًا لنهاية البشرية، استنادًا إلى معادلات رياضية ربطت بين التسارع المستمر في النمو السكاني واحتمال وصول عدد سكان العالم إلى ما لا نهاية.

لكن هل كان العلماء يتوقعون بالفعل فناء البشرية في هذا اليوم؟ الحقيقة أن الدراسة لم تتضمن نبوءة دينية أو تنبؤًا غيبيًا بوقوع كارثة عالمية، وإنما قدَّمت نموذجًا رياضيًا حاول استشراف مستقبل البشرية اعتمادًا على بيانات تاريخية ومعدلات الزيادة السكانية، وانتهى إلى نتيجة مثيرة للجدل مفادها أن منحنى النمو السكاني قد يصل نظريًا إلى قيمة لا نهائية في 13 نوفمبر 2026.

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وتكتسب الدراسة أهمية خاصة مع حلول التاريخ الذي حددته، ليس باعتباره موعدًا حقيقيًا لنهاية العالم، وإنما باعتباره مثالًا لافتًا على كيفية استخدام النماذج الرياضية في التنبؤ بالمستقبل، والحدود التي يمكن أن تواجه هذه النماذج عندما تتغير الظروف والاتجاهات التي بُنيت عليها الحسابات.

ما قصة الدراسة العلمية التي توقعت نهاية البشرية في 2026؟

تحمل الدراسة عنوان «Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026»، ونُشرت عام 1960 في مجلة «Science» العلمية، وشارك في إعدادها الفيزيائي النمساوي الأمريكي هاينتس فون فويستر، إلى جانب فريق من الباحثين الذين حاولوا تحليل تطور عدد سكان العالم على مدار نحو ألفي عام.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تتبع التغيرات التاريخية في أعداد البشر، ورصد معدلات الزيادة السكانية والفترات الزمنية التي احتاج إليها عدد السكان حتى يتضاعف، بهدف تحديد الاتجاه العام للنمو السكاني ومدى تسارعه عبر العصور.

وأظهرت البيانات التي استندت إليها الدراسة أن الفترات الزمنية اللازمة لمضاعفة عدد السكان كانت تتقلص تدريجيًا، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرًا على تسارع النمو السكاني بصورة متزايدة، الأمر الذي دفعهم إلى بناء نموذج رياضي يسمح بإسقاط هذا الاتجاه على المستقبل.

وكانت النتيجة التي توصلوا إليها شديدة الإثارة، إذ أشارت الحسابات إلى أن منحنى النمو السكاني سيصل إلى قيمة لا نهائية يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بما يعني نظريًا أن عدد سكان العالم سيصبح غير محدود.

وربط الباحثون هذه النتيجة بالمخاطر المحتملة للاكتظاظ السكاني، واحتمال وصول البشرية إلى مرحلة لا تستطيع فيها الأرض استيعاب الزيادة المتواصلة في أعداد السكان، وهو ما جعل الدراسة واحدة من المحاولات العلمية المثيرة للانتباه في تناول مستقبل البشرية.

لماذا اختار العلماء يوم الجمعة 13 نوفمبر موعدًا لنهاية العالم؟

لم يكن اختيار يوم الجمعة 13 نوفمبر تفصيلًا عابرًا في عنوان الدراسة، إذ حمل التاريخ دلالة لافتة ساعدت على جذب الانتباه إلى الفكرة التي أراد الباحثون طرحها، والمتعلقة بمخاطر الزيادة السكانية المتسارعة.

فالدراسة لم تكن مجرد محاولة حسابية لتحديد مستقبل أعداد البشر، وإنما جاءت في سياق اهتمام علمي وسياسي متزايد بقضية النمو السكاني، وما يمكن أن يترتب عليه من ضغوط على الموارد الطبيعية وقدرة الأرض على تلبية احتياجات السكان.

وبحسب تقرير نشرته شبكة «يورو نيوز»، استند الباحثون إلى الاتجاهات التاريخية للنمو السكاني، وافترضوا استمرارها بالمعدلات نفسها، وصولًا إلى النقطة التي يصبح فيها المنحنى الرياضي غير محدود.

ومن هنا جاءت أهمية التاريخ المحدد في الدراسة، الذي تحول بعد مرور عقود إلى مناسبة لإعادة تداول واحدة من أغرب المحاولات العلمية التي تناولت مصير البشرية.

لماذا لم تتحقق توقعات نهاية العالم التي حددتها الدراسة؟

رغم أن النموذج الرياضي الذي قدمته الدراسة بدا متوافقًا بصورة لافتة مع تطور أعداد السكان خلال العقود الأولى التي أعقبت نشرها، فإن الواقع السكاني العالمي شهد تغيرات مهمة أدت إلى ابتعاد المسار الفعلي عن الحسابات التي اعتمد عليها الباحثون.

وكان التحول الأبرز هو تراجع معدلات النمو السكاني العالمي بعد وصولها إلى مستويات مرتفعة خلال القرن الماضي، وهو ما أضعف الفرضية الأساسية التي قامت عليها الدراسة، والمتمثلة في استمرار تسارع الزيادة السكانية دون توقف.

ففي عام 1963، بلغ معدل النمو السكاني العالمي ذروته متجاوزًا 2% سنويًا، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا، وصولًا إلى أقل من 1% بحلول عام 2020، وفق البيانات التي أوردها تقرير «يورونيوز».

ويعكس هذا التراجع تغيرات ديموجرافية واجتماعية واسعة شهدتها دول العالم، وفي مقدمتها انخفاض معدلات الإنجاب، واتجاه الأسر إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بالفترات السابقة.

كما ارتبطت الزيادة السكانية في مراحل سابقة بصورة كبيرة بانخفاض معدلات الوفيات وتحسن فرص البقاء على قيد الحياة، وهو ما ساهم في ارتفاع أعداد البشر بصورة متواصلة، قبل أن تتغير أنماط النمو السكاني تدريجيًا.

وبالتالي، فإن النموذج الذي اعتمد على استمرار الاتجاهات التاريخية لم يعد قادرًا على تمثيل الواقع السكاني الجديد، بعدما تغيرت العوامل المؤثرة في معدلات الزيادة السكانية.

كم سيبلغ عدد سكان العالم خلال العقود المقبلة وفق الأمم المتحدة؟

تقدم التقديرات السكانية للأمم المتحدة تصورًا مختلفًا بصورة واضحة عن السيناريو الذي افترضته دراسة عام 1960، إذ تشير هذه التقديرات إلى أن عدد سكان العالم مرشح للوصول إلى نحو 10.3 مليار نسمة في منتصف ثمانينيات القرن الحالي، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا.

ويعني هذا المسار أن الزيادة السكانية العالمية لن تستمر بالضرورة في التصاعد إلى ما لا نهاية، كما افترض النموذج الرياضي القديم، وإنما يمكن أن تصل إلى مرحلة من التباطؤ والاستقرار النسبي، يعقبها انخفاض تدريجي في أعداد السكان.

وتكشف المقارنة بين الدراسة القديمة والتقديرات السكانية للأمم المتحدة عن الفارق بين الاعتماد على اتجاه رياضي مستمر، وبين النماذج التي تأخذ في الاعتبار التغيرات الديموجرافية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر في مستقبل البشرية.

ولهذا فإن حلول يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 لا يعني اقتراب نهاية العالم، ولا يمثل دليلًا على وقوع كارثة بشرية في هذا التاريخ، وإنما يعيد طرح تساؤلات مهمة بشأن دقة التوقعات العلمية عندما تعتمد على استمرار الظروف القائمة دون احتساب احتمالات تغيرها.

ما علاقة دراسة حدود النمو عام 1972 بمستقبل البشرية؟

لم تكن دراسة عام 1960 المحاولة العلمية الوحيدة التي أثارت القلق بشأن مستقبل البشرية، فقد ظهرت تحذيرات أخرى تناولت قدرة كوكب الأرض على تحمل الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي والاستهلاك المتزايد للموارد الطبيعية.

ومن أبرز هذه المحاولات دراسة «حدود النمو» التي صدرت عام 1972، وركزت على العلاقة بين النمو الاقتصادي والزيادة السكانية واستهلاك الموارد والتلوث.

وأثارت الدراسة مخاوف من أن يؤدي استمرار أنماط النمو والاستهلاك السائدة إلى تجاوز قدرة كوكب الأرض على توفير الموارد اللازمة للبشر، بما قد يتسبب في أزمات بيئية واقتصادية خلال العقود التالية.

وتناولت هذه الدراسة مجموعة من العوامل المترابطة التي تؤثر في مستقبل المجتمعات البشرية، من بينها التوسع الاقتصادي، وتزايد أعداد السكان، والضغط المتواصل على الموارد الطبيعية، فضلًا عن التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية.

ومع ذلك، أظهرت التطورات التكنولوجية واكتشاف مصادر جديدة للموارد وتحسين أساليب الإنتاج والاستهلاك أن المسارات المستقبلية ليست ثابتة بالضرورة، وأن التوقعات المبنية على استمرار الاتجاهات الحالية يمكن أن تتغير بفعل عوامل لم تكن محسوبة عند إعداد النماذج.

وذلك وفق ما أورده تقرير «يورو نيوز» بشأن الدراسة والتطورات المرتبطة بالتوقعات العلمية لمستقبل البشرية.

هل تنتهي البشرية يوم 13 نوفمبر 2026 وفق الحسابات العلمية؟

الإجابة المباشرة هي لا، فالدراسة المنشورة عام 1960 لم تحدد موعدًا حقيقيًا أو مؤكدًا لفناء البشرية، وإنما استخدمت نموذجًا رياضيًا افترض استمرار تسارع النمو السكاني وفق الاتجاهات التاريخية التي رصدها الباحثون.

ومع تغير معدلات الإنجاب والنمو السكاني على مستوى العالم، لم تعد الفرضية الأساسية التي استندت إليها تلك الحسابات تعكس المسار الفعلي لأعداد البشر.

وتبقى أهمية هذه الدراسة في أنها سلطت الضوء مبكرًا على قضية الزيادة السكانية والضغوط المحتملة على موارد الأرض، كما تقدم مثالًا على ضرورة التعامل بحذر مع التوقعات الرياضية، وعدم اعتبار نتائجها حقائق نهائية بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وهكذا، فإن الجمعة 13 نوفمبر 2026 يمثل التاريخ الذي انتهت إليه حسابات دراسة علمية عمرها 66 عامًا، وليس موعدًا لنهاية العالم، لتظل القصة واحدة من أغرب المحاولات العلمية التي حاولت استشراف مستقبل البشرية اعتمادًا على الرياضيات والبيانات التاريخية.