ياسمين عز تسخر من شائعة نهاية العالم: اعملي لجوزك العشاء الأخير

سخرت الإعلامية ياسمين عز من انتشار خبر قديم يعود إلى عام 1960، جرى تداوله بكثافة خلال اليومين الماضيين، ويزعم أن نهاية العالم ستكون غدًا الجمعة 13 نوفمبر 2026.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، إن الخبر المتداول عمره 66 عامًا، ولا يزال ينتظر موعد تنفيذه، لتعلق بسخرية: «قومي يا شيماء اعملي لجوزك العشاء الأخير».

وأضافت عز، في حديثها الساخر: «روقي الشقة واغسلي المواعين ولمي الغسيل، عشان لما نهاية العالم تيجي تلاقي شقتك نظيفة ومتروقة، وما يصحش أبدًا نهاية العالم تيجي وتلاقي الشقة تضرب تقلب، عيب طبعًا».

وتابعت موجهة حديثها إلى الزوجات: «قومي كمان اعملي آخر أكلة عندك في البيت، اشوي شوية اللحمة الضاني اللي شايلاها في الفريزر من العيد اللي فات، اعملي له كل الأكل اللي بيحبه واعترفي له بكل حاجة مخبياها».