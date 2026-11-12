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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
آية التيجي

تُعد دهون البطن العنيدة من أكثر المشكلات التي تؤرق الأشخاص الراغبين في خسارة الوزن والحصول على جسم متناسق، فبالرغم من الانتظام في ممارسة الرياضة وأداء تمارين البطن، قد لا يلاحظ البعض نتائج واضحة، ما يثير التساؤلات حول أسباب تراكم الدهون في منطقة البطن وطرق التخلص منها بشكل صحي وفعال.

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

وفي هذا السياق، يقدم د. معتز القَيعي، استشاري التغذية العلاجية والرياضية، بالتعاون مع كوتش ريم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من النصائح المهمة للتخلص من دهون البطن، من خلال الجمع بين التغذية الصحية والتدريب الرياضي، مع توضيح الأخطاء الشائعة التي تعيق الوصول إلى الوزن المثالي.

نصائح كوتش ريم للتخلص من دهون البطن

تؤكد كوتش ريم أن الاعتماد على تمارين البطن وحدها لا يكفي للتخلص من الدهون المتراكمة، موضحة أهمية تنويع التدريبات وزيادة النشاط البدني، ومن أبرز نصائحها:

ـ عدم الاعتماد على تمارين البطن فقط، والجمع بين تمارين المقاومة وتمارين الكارديو.

ـ الاهتمام بتقوية عضلات الجسم بالكامل، وليس التركيز على منطقة البطن وحدها.

ـ  الانتظام في ممارسة الرياضة، لأن خسارة الدهون تحتاج إلى وقت واستمرارية.

ـ أداء التمارين بطريقة صحيحة لتجنب الإصابات وتحقيق أفضل استفادة.

ـ زيادة معدل النشاط اليومي من خلال المشي والحركة وتقليل فترات الجلوس الطويلة.

 

نصائح د. معتز القَيعي لخسارة دهون البطن

من جانبه، يوضح د. معتز القَيعي أن التخلص من دهون البطن لا يعتمد على التمارين الرياضية فقط، بل يحتاج إلى نظام غذائي متوازن يساعد الجسم على خسارة الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية، ومن أهم النصائح:

ـ تحقيق عجز مناسب في السعرات الحرارية، بحيث يستهلك الجسم سعرات أقل مما يحرقه.

ـ تناول كمية كافية من البروتين للمساعدة في الحفاظ على الكتلة العضلية خلال خسارة الوزن.

ـ اختيار الكربوهيدرات المعقدة والأطعمة الغنية بالألياف لتحسين الشبع وتنظيم النظام الغذائي.

ـ  تقليل السكريات والمشروبات المحلاة والأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.

ـ الاهتمام بالحصول على نوم جيد وتنظيم مواعيد الوجبات.

ـ عدم الاعتماد على حقن التخسيس أو المكملات الغذائية باعتبارها بديلًا عن التغذية الصحية والنشاط البدني.

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

هل يمكن حرق دهون البطن فقط دون باقي الجسم؟

من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا الاعتقاد بأن ممارسة تمارين البطن تساعد على حرق الدهون الموجودة في هذه المنطقة تحديدًا، لكن علميًا لا يمكن تحديد المنطقة التي يفقد منها الجسم الدهون من خلال تمرين معين.

ويحدث فقدان الدهون بصورة عامة في الجسم، وتتأثر سرعة ومناطق فقدانها بعدة عوامل، من بينها الجينات والهرمونات ونمط الحياة ومستوى النشاط البدني.

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

كيف تتخلص من دهون البطن العنيدة بطريقة صحية؟

تتمثل الطريقة الأكثر فاعلية في الجمع بين نظام غذائي متوازن يعتمد على عجز السعرات الحرارية، وتمارين المقاومة والكارديو، إلى جانب زيادة الحركة اليومية والحصول على قسط كافٍ من النوم.

وتؤكد نصائح د. معتز القَيعي وكوتش ريم أن التخلص من دهون البطن لا يحتاج إلى الحرمان من الطعام أو ممارسة التمارين بصورة عشوائية، وإنما يتطلب خطة متكاملة تجمع بين التغذية السليمة والتدريب الصحيح والانتظام، لتحقيق نتائج صحية ومستدامة.

الدكتور معتز القَيعي استشاري التغذية العلاجية والرياضية مع كوتش ريم
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لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

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طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

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