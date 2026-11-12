تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق.. وانخفاض في كرتونة البيض

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم حركة متباينة في الأسواق، بعد أن سجلت بعض السلع انخفاضات قوية، على رأسها المكرونة المعبأة والعدس وزيت الذرة وزيت عباد الشمس، في حين سجلت سلع أخرى ارتفاعات طفيفة لا تتعدى بصعة قروش، وعلى رأسها الشاي والفول والدقيق والسكر، وفي المقابل، استقرت أسعار عدد من السلع، على رأسها الأرز والمكرونة السائبة وشاي العروسة وشاي ليبتون.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم 120.44 جنيه بعد انخفاض قدره 2.70 جنيه

استقر سعر البيض البلدي، كرتونة 30 بيضة، اليوم عند 137.74 جنيه

استقر سعر البيض البلدي، بيضة واحدة، اليوم عند 5.23 جنيه

استقر سعر البيض الأبيض، بيضة واحدة، اليوم عند 4.78 جنيه

استقر سعر البيض الأحمر، بيضة واحدة، اليوم عند 4.86 جنيه

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر المكرونة المعبأة، 400 جرام، اليوم 24.24 جنيه بعد انخفاض قدره 4.68 جنيه

سجل سعر العدس المعبأ، صحيح، اليوم 63.75 جنيه بعد انخفاض قدره 3.85 جنيه

سجل سعر زيت الذرة، أصناف متنوعة، 1 لتر، اليوم 128.22 جنيه بعد انخفاض قدره 2.46 جنيه

سجل سعر زيت عباد الشمس، أصناف متنوعة، 1 لتر، اليوم 107.77 جنيه بعد انخفاض قدره 1.34 جنيه

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الشاي، كيلو، اليوم 240.98 جنيه بعد ارتفاع قدره 4.60 جنيه

سجل سعر الفول المعبأ، مجروش، كيلو، اليوم 61.48 جنيه بعد ارتفاع قدره 1.78 جنيه

سجل سعر الفول المعبأ، سادة، كيلو، اليوم 61.63 جنيه بعد ارتفاع قدره 1.10 جنيه

سجل سعر الدقيق المعبأ، كيلو، اليوم 27.71 جنيه بعد ارتفاع قدره 0.69 جنيه

سجل سعر السكر المعبأ، كيلو، اليوم 35.01 جنيه بعد ارتفاع قدره 0.51 جنيه

سجل سعر العدس المعبأ، صحيح، كيلو، اليوم 68.10 جنيه بعد ارتفاع قدره 0.50 جنيه

أسعار السلع التي استقرت اليوم

استقر سعر المكرونة السائبة، كيلو، اليوم عند 27.34 جنيه

استقر سعر المكرونة المعبأة، كيلو، اليوم عند 29.18 جنيه

استقر سعر شاي العروسة، 40 جرام، عبوة، اليوم عند 10.84 جنيه

استقر سعر الأرز المعبأ، كيلو، اليوم عند 34.97 جنيه

استقر سعر العدس الأصفر المعبأ، كيلو، اليوم عند 68.72 جنيه

استقر سعر شاي ليبتون، 40 جرام، عبوة، اليوم عند 12.80 جنيه.