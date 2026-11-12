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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
رنا عصمت

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة يمكن تقديمها على مائدة الغداء، خاصة الأكلات التي تجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير، ويعد أرز الفاهيتا بالدجاج من الوصفات المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة، كما أنه يجمع بين قطع الدجاج المتبلة والأرز والفلفل الملون في وجبة واحدة.

وتتميز هذه الوصفة بمذاقها الغني بالتوابل، ويمكن تقديمها مع الزبادي أو السلطة الخضراء، وفيما يلي طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج بخطوات سهلة.

فاهيتا دجاج + رز مكسيكي❤️ | Heba Abo Elkheir هبه ابو الخير | Facebook

مكونات أرز الفاهيتا بالدجاج..

 

* نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح.

* 2 كوب أرز بسمتي.

* ثمرة فلفل أحمر مقطعة شرائح.

* ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

* ثمرة فلفل أصفر.

* بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

* 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

* ملعقة صغيرة بابريكا.

* نصف ملعقة صغيرة كمون.

* نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

* نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

* ملح وفلفل أسود.

* عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير أرز الفاهيتا بالدجاج

 

1. اغسلي الأرز جيدا وانقعيه لمدة 15 دقيقة، ثم اسلقيه بالطريقة المعتادة حتى ينضج.

2. تبلي شرائح الدجاج بالبابريكا والكمون والثوم البودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود.

3. ضعي الزيت في مقلاة واسعة على النار، ثم أضيفي الدجاج وقلبيه حتى يتغير لونه وينضج.

4. أخرجي الدجاج من المقلاة، ثم ضعي البصل والفلفل الملون وقلبيهما حتى يذبلا قليلا مع الاحتفاظ بقوامهما.

5. أعيدي الدجاج إلى المقلاة، وأضيفي عصير الليمون وقلبي المكونات جيدا.

6. ضعي الأرز في طبق التقديم، ثم وزعي خليط الدجاج والفلفل فوقه.

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طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
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