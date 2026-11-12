يتداول دون الـ54... اعرف سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الخميس

صعد سعر الدولار في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد”سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-11-2026

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في مجموعة كبيرة من البنوك منها اتش اس بي سي (HSBC)، فيصل الإسلامي، والعقاري المصري العربي، قطر الوطني (QNB الأهلي)، الكويت الوطني، البركة، البنك التجاري الدولي (CIB)، نكست (NXT)، الإسكندرية، المصري الخليجي (EG Bank)، التنمية الصناعية، الشركة المصرفية (SAIB)، المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي عند 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر أكبر البنوك الحكومية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي الأهلي المصري ومصر لنحو 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 53.50 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع.

ووصل سعر شراء الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) لنحو 53.48 جنيه و53.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) عند 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في بنوك كريدي أجريكول والمصرف العربي نحو 53.46 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول لنحو 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل سعرا شراءا وبيعا في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) بقيمة 53.29 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 53.49 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

53.52 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

53.39 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم

53.53 جنيه.