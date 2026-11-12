انهيار مبنى من 3 طوابق في نيويورك يودي بحياة شخصين ويحاصر آخرين تحت الأنقاض

تسبّب انهيار مبنى سكني مكوّن من ثلاثة طوابق في مدينة نيويورك الأمريكية في سقوط قتيلين، وسط مخاوف من وجود أشخاص آخرين عالقين تحت الأنقاض، فيما دفعت السلطات بفرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعيات الانهيار والبحث عن ناجين.

ووقع الحادث، عصر الأربعاء، في حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين، بالقرب من تقاطع شارعي فلاتبوش وبدفورد، عندما انهار المبنى السكني وسقط داخل حفرة مجاورة لأعمال إنشائية وحفر كانت جارية في موقع بناء مجاور، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية ووكالات الأنباء.

وأعلنت مفوضة إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك، ليليان بونسينيور، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين، بينهم 4 في حالة حرجة، و12 وصفت حالتهم بالمستقرة، إضافة إلى إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح طفيفة. وأوضحت أن المصابين شملوا 7 أطفال، دون تحديد ما إذا كان أي منهم ضمن الوفيات.

وشاركت أكثر من 250 من عناصر الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في عمليات البحث، مستعينين بالكلاب المدربة والطائرات المسيرة والمعدات الثقيلة وأدوات قطع الأنقاض، إلى جانب فرق عملت يدويا للوصول إلى الأشخاص المحاصرين داخل المبنى المنهار.

ونقلت تقارير إعلامية أمريكية مشاهد لعمليات إنقاذ ناجحة، بينها إخراج امرأة كانت محاصرة تحت الركام، كما تمكنت فرق الطوارئ من انتشال عدد آخر من الناجين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ووصف عمدة نيويورك، زهران ممداني، الحادث بأنه انهيار مدمر، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب عدم استقرار الأنقاض ووجود فراغات خطرة أسفل الركام، محذرا من أن عمليات البحث قد تستمر لفترة طويلة، مع عدم وضوح العدد النهائي للأشخاص الذين كانوا داخل المبنى وقت الانهيار.

وأظهرت الصور تعرض جدار مبنى مجاور لأضرار بالغة، ما أدى إلى انكشاف أجزاء من الشقق السكنية الموجودة داخله، فيما باشرت إدارة المباني بالمدينة فحص المنشآت المحيطة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

ولا تزال أسباب الانهيار قيد التحقيق، مع تركيز السلطات على ظروف أعمال الحفر الجارية بالموقع المجاور، دون إعلان وجود مسؤولية مؤكدة حتى الآن.