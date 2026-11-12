عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

لفتت الفنانة عايدة رياض الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما اختارت إطلالة جريئة جمعت بين اللون الأحمر اللافت والتفاصيل الفاخرة.

إطلالة عايدة رياض..

وظهرت عايدة رياض بفستان طويل باللون الأحمر المائل للبرتقالي، جاء بتصميم مكشوف من ناحية الكتف، مع تفاصيل بارزة على هيئة ورود ثلاثية الأبعاد امتدت من منطقة الكتف وحتى الخصر، لتمنح التصميم طابعا أنثويا مميزا.

واعتمد الفستان على قصة محددة عند الخصر، مع تفاصيل منسدلة أضفت حركة وانسيابية على التصميم، بينما اختارت عايدة رياض إضافة قطعة من الفرو الأسود على الكتفين، في تنسيق منح إطلالتها تباينا واضحا بين اللونين الأحمر والأسود.

ومن الناحية الجمالية، اتجهت إلى مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها، مع تسريحة شعر قصيرة مموجة، لتكتمل إطلالتها التي جمعت بين الجرأة والكلاسيكية.

وجاء اختيار عايدة رياض لهذه الإطلالة ليعكس ابتعادها عن الاختيارات التقليدية، خاصة مع اعتمادها على لون قوي وتفاصيل لافتة دون المبالغة في المكياج أو تصفيف الشعر.