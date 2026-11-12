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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شظايا سقطت في قرية سبوحة.. اعتراض صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مكة

صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مكة
صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مكة
القسم الخارجي


باشرت فرق الدفاع المدني السعودي التعامل مع سقوط شظايا صاروخين باليستيين في قرية سبوحة بمنطقة مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما أثناء إطلاقهما باتجاه المنطقة، في تطور جديد ضمن الهجمات الصاروخية التي تستهدف الأراضي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن الفرق المختصة تعاملت، الأربعاء، مع سقوط شظايا الصاروخين اللذين أطلقتهما الفصائل المسلحة باتجاه منطقة مكة المكرمة، موضحًا أن جزءًا من الشظايا سقط في قرية سبوحة. 

وأكد المتحدث أن الجهات المعنية تحركت فور وقوع الحادث، ونفذت الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الوقائع، واتخذت ما يلزم للحفاظ على سلامة السكان والممتلكات، دون أن يتضمن البيان المنشور تفاصيل بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن سقوط الشظايا. 

ووصف الدفاع المدني إطلاق الصاروخين باتجاه منطقة مكة المكرمة بأنه استهداف عدائي للأعيان المدنية، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويحمل مخاطر على سلامة المدنيين والمنشآت.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف مناطق مختلفة داخل السعودية، إذ أعلن التحالف في اليوم نفسه اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه عدد من المناطق، بينها الرياض ومكة والمناطق الجنوبية، وفق تقارير إعلامية نقلت بيانات التحالف. 

سقوط شظايا صاروخين قرية سبوحة مكة المكرمة الهجمات الصاروخية

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