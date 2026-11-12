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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

3 وجبات أم 5 يوميا.. أيهما أفضل لصحتك والتحكم في الوزن؟

3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟
3 وجبات أم 5 وجبات يوميا؟
رنا عصمت

يحتار كثيرون عند تنظيم نظامهم الغذائي بين تناول ثلاث وجبات رئيسية يوميا أو تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة متعددة على مدار اليوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يسعون إلى التحكم في وزنهم أو تجنب الشعور بالجوع بين الوجبات.

هل تناول 5 وجبات أفضل من 3 وجبات؟

 

وفقا لتوضيح نشرته Harvard Health Publishing في مارس 2026، لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع فيما يتعلق بعدد الوجبات اليومية، فالأهم هو مكونات النظام الغذائي ومدى توازنه، وليس مجرد عدد المرات التي يتناول فيها الشخص الطعام.

وقد يكون تقسيم الطعام إلى أربع أو خمس وجبات صغيرة مناسبا لبعض الأشخاص، خاصة من يعانون من تقلبات في مستويات السكر أو ارتجاع المريء، إذ قد يساعد تناول كميات أقل في المرة الواحدة على الشعور براحة أكبر.

مميزات تناول 3 وجبات رئيسية يوميا

يمكن أن يساعد الالتزام بثلاث وجبات رئيسية على تنظيم مواعيد الطعام، كما يمنح الشخص فرصة لتناول وجبات متكاملة تحتوي على البروتين والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

ومن أبرز مميزاته:

* سهولة تنظيم مواعيد الوجبات.

* تقليل تناول الوجبات الخفيفة دون تخطيط.

* إمكانية الحصول على احتياجات الجسم الغذائية من خلال وجبات متوازنة.

* تقليل الانشغال المستمر بالطعام طوال اليوم.

متى يكون تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة مناسبا؟

 

قد يكون تناول وجبات صغيرة على فترات متقاربة اختيارا مناسبا لبعض الأشخاص، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

ومن الحالات التي قد تستفيد من هذا الأسلوب:

- الأشخاص الذين يشعرون بعدم الراحة عند تناول وجبات كبيرة.

- من يعانون من ارتجاع المريء وقد تتحسن أعراضهم مع تقليل حجم الوجبة.

- بعض الأشخاص الذين يفضلون توزيع احتياجاتهم الغذائية على مدار اليوم.

ما النظام الأفضل للتحكم في الوزن؟

 

لا يرتبط فقدان الوزن بعدد الوجبات فقط، وإنما يعتمد على إجمالي السعرات الحرارية وجودة الطعام ومستوى النشاط البدني.

لذلك ينصح بالتركيز على تناول مصادر البروتين مثل البيض والدجاج والأسماك والبقوليات، مع الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وتقليل الأطعمة شديدة المعالجة والمشروبات المحلاة.

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