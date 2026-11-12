«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحملات الصحية الميدانية تساهم في تحديث الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية بصورة دورية، من خلال ما توفره من بيانات ومؤشرات حول الاحتياجات الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات.

رصد الأمراض الأكثر انتشارًا

وأوضح “عبدالغفار”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخريطة الصحية لا تقتصر على حصر المنشآت والتجهيزات الطبية والقوى البشرية، وإنما تشمل أيضًا تحديد العبء المرضي لكل منطقة، ورصد الأمراض الأكثر انتشارًا وفقًا للموقع الجغرافي والفئات العمرية والنوع.

توجيه الموارد والإمكانات

وأضاف أن هذه البيانات تساعد في التعرف على طبيعة الاحتياجات الصحية لكل منطقة، وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية، بما يتيح توجيه الموارد والإمكانات بصورة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

التخطيط لتطوير الخدمات

وأشار إلى أن نتائج الحملات الصحية تمثل أحد مصادر تحديث وتوثيق البيانات الصحية، التي تعتمد عليها الوزارة في التخطيط لتطوير الخدمات وتحديد أولويات التدخل الطبي بالمحافظات.