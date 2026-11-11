افتتاح وحدة الحروق بمستشفى السلام في بورسعيد بحضور وزير الصحة

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، و مسؤولي شركة إيني الإيطالية، وحدة الحروق الجديدة بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة إيني الإيطالية، لتعزيز قدرات القطاع الصحي وتوفير خدمات طبية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية.

افتتاح وحدة الحروق بمستشفى السلام بطاقة استيعابية تشمل 5 أسرة رعاية مركزة و8 أسرة إقامة داخلية

وتأتي إقامة الوحدة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة إيني الإيطالية والخاصة بمبادرة الصحة في جمهورية مصر العربية، وفي إطار التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن مشروع تطوير وتجهيز وحدة الحروق بالدور الرابع بالمبنى البحري بمستشفى السلام، بما يسهم في دعم البنية التحتية الصحية بالمحافظة، وتعزيز إمكانات التعامل مع حالات الحروق وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى.

وتضم الوحدة تجهيزات وإمكانات طبية متخصصة تشمل 3 أسرة رعاية مركزة للكبار، وسريرين للرعاية المركزة للأطفال، وغرفة عمليات كبرى، وغرفة عمليات صغرى، و6 أسرة إقامة داخلية للكبار، وسريرين للإقامة الداخلية للأطفال، بالإضافة إلى غرفة للعلاج المائي، وغرفة للتأهيل والعلاج الطبيعي، بما يوفر منظومة متكاملة للتعامل مع حالات الحروق بمختلف درجاتها، بدءًا من الرعاية الحرجة والتدخلات الجراحية، وصولًا إلى مراحل العلاج والتأهيل والتعافي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والنائب أحمد فرغلي، والنائب حسن عمار، والنائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد والدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما شارك من جانب شركة إيني الإيطالية كل من:الاستاذ محمود أبو اليزيد و دييجو بورتوجيزي (Diego Portoghese)، رئيس شركة إيني لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام و دومينيكو جياني (Domenico Giani)، رئيس مؤسسة إيني الإيطالية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن تطوير وتجهيز وحدة الحروق بمستشفى السلام يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات الطبية التخصصية، وتعزيز قدرات المنشآت الصحية على التعامل مع الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع مؤسسة إيني الإيطالية في دعم المبادرات الصحية والمساهمة في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لضمان الاستفادة المثلى من الإمكانات والتجهيزات الطبية المتاحة، وتوفير منظومة رعاية متكاملة لمرضى الحروق، وفقًا لأحدث المعايير الطبية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن افتتاح وحدة الحروق بمستشفى السلام يمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمحافظة، وخطوة جديدة نحو تطوير مستوى الخدمات الطبية التخصصية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمنشآت الصحية وتوفير الإمكانات الطبية الحديثة، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة وآمنة

وأضاف المحافظ أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية، ومن بينها شركة إيني الإيطالية، يعكس أهمية الشراكات الفاعلة في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي ببورسعيد، والعمل على تذليل أي معوقات أمام تطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للمواطنين

فيما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن افتتاح وحدة الحروق بمستشفى السلام يمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية التخصصية المقدمة بمحافظة بورسعيد، ويعزز قدرات منشآت الهيئة على التعامل مع حالات الحروق وتوفير مستويات متقدمة من الرعاية الطبية، من خلال تجهيزات متخصصة تشمل الرعاية المركزة والعمليات الجراحية والعلاج والتأهيل.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المنشآت التابعة لها، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة الصحة والسكان والشركاء الدوليين في دعم مشروعات التطوير الصحي وتوفير أفضل الخدمات للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل