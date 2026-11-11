قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
مؤمن سليمان مديراً فيناً لـ سيراميكا كليوباترا خلفاً لـ على ماهر
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
إطلاق التوصيات الختامية لمؤتمر تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا
التسجيل يبدأ اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «بيتك في مصر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن

غزة
غزة
محمود محسن

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إنّ المنظمات العاملة في القطاع والمجتمع الدولي مطالبون بالتحرك والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الإمكانات والمعدات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحرب والمباني المتضررة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ  الدفاع المدني يمثل جزءاً أصيلاً من منظومة الاستجابة في القطاع، ويعتبر رأس الحربة في مواجهة آثار الحرب، متسائلاً عن كيفية قيام منظومة مثل الدفاع المدني بمهامها في ظل عدم امتلاكها الإمكانات اللازمة، ومؤكداً أنّ إدخال هذه المعدات لن يتحقق من خلال اللجنة المصرية وحدها، وإنما يتطلب ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخالها.

وأوضح أنّ امتلاك الدفاع المدني وقطاع الأشغال والبلديات الإمكانات المطلوبة، بالتعاون مع الجهود المصرية والجهود العربية الأخرى، يمكن أن يسهم في إنهاء هذه الأزمة خلال وقت قصير جداً، لكن استمرار الأوضاع الحالية سيجعل معالجة المشكلات تستغرق وقتاً طويلاً.

وأشار إلى أنّ كل ثانية لها قيمة في غزة، وأنّ كل ساعة تمر تهدد حياة السكان والأطفال والنساء وكبار السن، خاصة في ضوء ما شهدته مراكز الإيواء وما خلّفه المنخفض الجوي الأخير من آثار، واصفاً ما حدث في القطاع بأنه كارثة حقيقية كان لها تأثير بالغ الصعوبة على السكان.

وطالب بصل المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه الكارثة التي يعيشها القطاع، وتكثيف الجهود من أجل إدخال الإمكانات والمعدات والمستلزمات الخاصة بفصل الشتاء، مشدداً على ضرورة إدخال خيام ذات نوعية جيدة لتوفير مأوى مناسب للسكان.

لن تتحقق خلال الساعات الحالية

ولفت إلى أنّ إعادة إعمار قطاع غزة لن تتحقق خلال الساعات الحالية، بل تحتاج إلى وقت طويل، موضحاً أنّ هذا الأمر يفرض ضرورة العمل على مرور موسم الشتاء الحالي دون سقوط ضحايا، في ظل المخاطر التي تهدد السكان نتيجة الظروف الجوية الصعبة ونقص المأوى والإمكانات اللازمة لمواجهة تداعياتها.

محمود بصل الدفاع المدني قطاع غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» جلسة عمل تناقش بناء وعي الأسرة

فعاليات المؤتمر الدولي.. «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» جلسة عمل تناقش بناء وعي الأسرة

مخرجات منتدى مصر..

ضمن مخرجات منتدى مصر.. "البحث العلمي" تطلق مبادرة "إقليم" لمواجهة 8 تحديات تنموية في 5 أقاليم

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»

مؤتمر تمكين المرأة يناقش الحماية الاجتماعية للحفاظ على الأسرة في يومه الثاني

بالصور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

رجيم البحر المتوسط لمدة أسبوع.. جدول وجبات يساعد على خسارة الوزن

رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد