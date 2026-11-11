الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إنّ المنظمات العاملة في القطاع والمجتمع الدولي مطالبون بالتحرك والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الإمكانات والمعدات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحرب والمباني المتضررة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الدفاع المدني يمثل جزءاً أصيلاً من منظومة الاستجابة في القطاع، ويعتبر رأس الحربة في مواجهة آثار الحرب، متسائلاً عن كيفية قيام منظومة مثل الدفاع المدني بمهامها في ظل عدم امتلاكها الإمكانات اللازمة، ومؤكداً أنّ إدخال هذه المعدات لن يتحقق من خلال اللجنة المصرية وحدها، وإنما يتطلب ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخالها.

وأوضح أنّ امتلاك الدفاع المدني وقطاع الأشغال والبلديات الإمكانات المطلوبة، بالتعاون مع الجهود المصرية والجهود العربية الأخرى، يمكن أن يسهم في إنهاء هذه الأزمة خلال وقت قصير جداً، لكن استمرار الأوضاع الحالية سيجعل معالجة المشكلات تستغرق وقتاً طويلاً.

وأشار إلى أنّ كل ثانية لها قيمة في غزة، وأنّ كل ساعة تمر تهدد حياة السكان والأطفال والنساء وكبار السن، خاصة في ضوء ما شهدته مراكز الإيواء وما خلّفه المنخفض الجوي الأخير من آثار، واصفاً ما حدث في القطاع بأنه كارثة حقيقية كان لها تأثير بالغ الصعوبة على السكان.

وطالب بصل المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته تجاه الكارثة التي يعيشها القطاع، وتكثيف الجهود من أجل إدخال الإمكانات والمعدات والمستلزمات الخاصة بفصل الشتاء، مشدداً على ضرورة إدخال خيام ذات نوعية جيدة لتوفير مأوى مناسب للسكان.

لن تتحقق خلال الساعات الحالية

ولفت إلى أنّ إعادة إعمار قطاع غزة لن تتحقق خلال الساعات الحالية، بل تحتاج إلى وقت طويل، موضحاً أنّ هذا الأمر يفرض ضرورة العمل على مرور موسم الشتاء الحالي دون سقوط ضحايا، في ظل المخاطر التي تهدد السكان نتيجة الظروف الجوية الصعبة ونقص المأوى والإمكانات اللازمة لمواجهة تداعياتها.