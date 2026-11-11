وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشيكي تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي ومستجدات الأوضاع في غزة والضفة الغربية

جرى اتصال هاتفي اليوم الأربعاء ١١ نوفمبر، بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد بيتر مازينكا، وزير خارجية جمهورية التشيك.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجمهورية التشيك، معربا عن التطلع إلى مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وزيادة معدلات التبادل التجاري.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧، فضلاً عن عقد جولة جديدة من آلية التشاور السياسي بين البلدين، ومشددا في هذا السياق أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المصري التشيكي، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويحقيق نقلة نوعية في حجم التعاون بين البلدين.

كما أكد الوزيران تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، وزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين، لاسيما في ضوء تنامي الإقبال من السائحين التشيكيين على المقاصد السياحية المصرية.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة للبدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، كما حذر الوزير عبد العاطي من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع، مشيراً إلى تداعياته السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.