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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الحكومة الصينية تعزيز التعاون المشترك بالقارة الأفريقية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع ليو شيانفا، مبعوث الحكومة الصينية للشؤون الإفريقية، عن التقدير للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع مصر والصين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في القارة الإفريقية، وتبادلا الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي رحب بالضيف في أول زيارة له إلى القاهرة، معرباً التطلع لتعزيز التعاون الثلاثي مع الصين في القارة الأفريقية لتنفيذ المشروعات التنموية في المجالات الحيوية، ودعم جهود بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية من خلال الأذرع التنفيذية لوزارة الخارجية لاسيما مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، الذي ينظم النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين خلال الشهر الجاري، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية.

من جانبه، نقل المبعوث الصيني تقدير بلاده لمصر بحضارتها وتاريخها، مشيراً إلى إعجابه البالغ كذلك بما تشهده البنية التحتية في مصر من تحديث وتطور كبير لاسيما العاصمة الجديدة.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر والسودان والصومال، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامتها.

وأكد وزير الخارجية على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.

وزير الخارجية مبعوث الحكومة الصينية مصر والصين

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