حكاية الساعات الأخيرة في حياة طفل زفتى.. اختفى من أمام أسرته وعُثر عليه جثة هامدة مغطاة بالتبن بجوار مبنى مهجور

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية واقعة مأساوية، بعدما انتهى اختفاء طفل لم يتجاوز عمره عامين ونصف بكشف جريمة صادمة، عُثر خلالها على جثمانه ملقى بأحد الشوارع الرئيسية.

وفي ذلك الوقت، كانت أسرته تبحث عنه أملا في العثور عليه سالما، قبل أن تكشف التحريات عن تورط طالب يبلغ من العمر 11 عاما في إنهاء حياته بدافع سرقته.

بداية الواقعة واكتشاف الجريمة

بدأت تفاصيل الواقعة بتغيب الطفل عن أسرته لساعات، وسط حالة من القلق والبحث عنه في شوارع المدينة، حتى عثر الأهالي على جثمانه بأحد الشوارع الرئيسية بدائرة مركز زفتى، ليتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وفرضت القوات الأمنية وجودها بمحيط الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وعقب العثور على الجثمان، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي، بقيادة العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، والرائد محمد سرحان، لكشف غموض الواقعة، وفحص ملابساتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية، وتحديد المسؤول عن ارتكابها.

تفاصيل صادمة تكشفها التحريات

ومع تكثيف التحريات وإجراء الفحوصات اللازمة، توصلت جهود البحث إلى تورط طالب يبلغ من العمر 11 عاما، ويدعى «م. ش»، في ارتكاب الواقعة، حيث كشفت التحريات أنه اعتدى على الطفل باستخدام قالب طوب بقصد سرقة أمواله، ثم أخفى جثمانه بتغطيته بالتبن بجوار أحد المباني المهجورة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث مركز شرطة زفتى من ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق.

أسرة الضحية تطالب بالقصاص العادل

وفي مشهد سيطر عليه الحزن، شيعت أسرة الطفل جثمانه، مطالبة جهات التحقيق بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، ومحاسبة المتهم على ما ارتكبه، مؤكدين تمسكهم بحق طفلهم في القصاص العادل.

قرار عاجل من النيابة العامة

وعلى خلفية الواقعة، أصدر رئيس نيابة زفتى بمحافظة الغربية قرارا بحبس الطالب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إيداعه إحدى دور الرعاية، لحين استكمال التحقيقات في الواقعة.

كما كلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الحادث، وسماع أقوال شهود العيان، وعرض جثمان الطفل على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتحديد ملابساتها، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع تفاصيل الواقعة.