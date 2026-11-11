القوات اليمنية: الطيران الحربي نفذ 23 غارة و44 عملية استهداف بواسطة المسيرات على مواقع الحوثيين

أكدت القوات اليمنية، أن الطيران الحربي نفذ 23 غارة و44 عملية استهداف بواسطة المسيرات على مواقع الحوثيين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت القوات اليمنية: “نفذنا 37 عملية استهداف بواسطة الراجمات و773 بالمدفعية على مواقع الحوثيين”.

وأضافت القوات اليمنية:" العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل وإصابة 138 عنصرا من الحوثيين".



وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض.



وفي وقت سابق تمكن الدفاع الجوي، أيضا من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.