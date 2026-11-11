التسجيل يبدأ اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «بيتك في مصر»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل التسجيل والسداد بالطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج، والذي يضم نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة بعدد من المدن الجديدة، مع إتاحة أكثر من نظام للسداد، من بينها خصم 10% عند سداد كامل قيمة الوحدة.

أماكن وحدات «بيتك في مصر»

يجري طرح وحدات مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج في مدن: «مارينا العلمين - العلمين الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاصمة الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة».

وحددت الوزارة قيمة جدية الحجز بـ5 آلاف دولار، إضافة إلى 50 دولارًا مصاريف دراسة غير مستردة، موضحة أن التسجيل والدخول إلى الحسابات الشخصية يبدأ اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعد إرجاء إتاحة الموقع الإلكتروني لحين الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير.

خطوات التسجيل وحجز وحدات «بيتك في مصر»

بحسب بيان وزارة الإسكان، يمكن للراغبين في الاستفادة من الطرح اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لمبادرة «بيتك في مصر»: https://beitakfemisr.com/



2 - إنشاء حساب إلكتروني جديد للمصريين المقيمين بالخارج.



3 - إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية.



4 - استكمال إجراءات التسجيل وفقًا للتعليمات الموضحة على المنصة.



5 - متابعة الحساب الشخصي للتأكد من تفعيل التسجيل وإتاحة الخدمات الإلكترونية.



6 - الحصول على كود التحويل المخصص بعد إنشاء الحساب.



7 - إجراء تحويل بنكي دولي بالدولار إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى البنك المركزي المصري.



8 - متابعة المبالغ المحولة والتحقق من تسجيلها واعتمادها من خلال الحساب الشخصي.

ما طرق تحويل قيمة جدية الحجز؟

أتاحت وزارة الإسكان طريقتين لسداد جدية الحجز والمبالغ المطلوبة، تتمثلان في التحويل البنكي الدولي (SWIFT)، والتحويل من خلال شركات الصرافة، وفقًا للضوابط المقررة.

وتُحدد قيمة الوحدات بالجنيه المصري، بينما يسدد العميل ما يعادلها بالدولار الأمريكي من خلال تحويلات واردة من الخارج.

ما أنظمة سداد وحدات الطرح الثالث؟

يمكن سداد 100% من قيمة الوحدة، مع الحصول على خصم 10%، أو سداد 50% من قيمة الوحدة، مع إتاحة بدائل تقسيط أخرى تختلف وفقًا لكل مشروع.

هل تحويل جدية الحجز يعني تخصيص الوحدة؟

أكدت وزارة الإسكان أن التسجيل وإجراء التحويلات البنكية لا يعنيان حجز الوحدة أو تخصيصها، كما أن اختيار الوحدة إلكترونيًا لا يُعد حجزًا نهائيًا.

ويشترط لتأكيد الحجز استكمال المبالغ المطلوبة وفقًا لنظام السداد المختار، ودخول قيمة التحويل فعليًا إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.