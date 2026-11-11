لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. شراكة بين التعليم وبنك التعمير الألماني لتطوير المدارس وبناء قدرات المعلمين

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من بنك التعمير الألماني (KfW)، برئاسة الدكتور كريستوف شيفر، مدير البنك، لبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك في دعم جهود الدولة للارتقاء بجودة التعليم وتطوير منظومته، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية وتدريبية متطورة، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى مخرجاتها، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الفاعلة في دعم جهود تطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

دعم وتطوير منظومة التعليم

وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك في دعم وتطوير منظومة التعليم، وتحديث البرامج التعليمية والتدريبية، وبناء قدرات المعلمين، فضلًا عن دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير منظومة العمل بها، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة الخريجين وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المختلفة وفقًا للمعايير الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور كريستوف شيفر، مدير بنك التعمير الألماني (KfW)، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا اهتمام البنك بمواصلة دعم جهود الوزارة لتطوير التعليم في مصر، من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية للمدارس، وتوفير التجهيزات الحديثة، وبناء قدرات المعلمين، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير برامجها التعليمية والتدريبية، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني وإعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا في مجال دعم وتطوير التعليم، وتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.