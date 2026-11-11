مصطفى زيكو يحيي الذكرى الـ15 لوفاة والده بكلمات مؤثرة

أحيا مصطفى زيكو، لاعب نادي بيراميدز، الذكرى الخامسة عشرة لوفاة والده، معبرًا عن اشتياقه إليه بكلمات مؤثرة، وداعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ونشر مصطفى زيكو عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حسابه بموقع «إنستجرام»، رسالة مؤثرة لإحياء ذكرى رحيل والده، حيث كتب: «الذكرى الـ15 على فراقك يا حبيبي.. اللهم ارحم بابا رحمة تسع السموات والأرض».

وكانت قد شهدت مسيرة مصطفى زيكو محطة مهمة مع نادي زد، الذي انضم إلى صفوفه في أغسطس 2023، وقدم معه مستويات مميزة، ليصبح أحد العناصر البارزة بالفريق.

وفي صيف 2025، انتقل زيكو إلى نادي بيراميدز، في خطوة جديدة بمشواره الكروي، ووقع عقدًا يمتد حتى عام 2029، ليواصل مسيرته مع الفريق السماوي.

ويجيد مصطفى زيكو اللعب في مركز الجناح الأيسر، كما يستطيع المشاركة في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يمنح الأجهزة الفنية مرونة في الاستفادة من إمكاناته داخل الملعب.

وعلى الصعيد الدولي، انضم زيكو إلى صفوف منتخب مصر، ليواصل مشواره الكروي على مستوى المنتخب الوطني، بعد تألقه مع الأندية التي لعب لها.