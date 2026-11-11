زيلينسكي: توصلنا إلى تفاهم إنساني بشأن الاستعدادات لتنفيذ عملية تبادل جديدة للأسرى مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التوصل إلى تفاهم إنساني بشأن الاستعدادات لتنفيذ عملية تبادل جديدة للأسرى مع روسيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال زيلينسكي، إن الخطوة الأولى لضمان أمن أوكرانيا هي إنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي:"سنلتقي كوشنر وويتكوف غدا في دبلن لتحديد الخطوات المقبلة، يجب أن تكون أوروبا ممثلة في كل مرحلة من مراحل المسار الدبلوماسي".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعمل على التوصل إلى صفقة كبيرة لتبادل الأسرى مع روسيا، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تقدم في المسار الإنساني للحرب، وذلك بالتزامن مع استئناف المحادثات الثلاثية بين كييف وموسكو وواشنطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاءت هذه التطورات عقب الجولة الأولى من المباحثات التي عُقدت الثلاثاء، بمشاركة وفود الدول الثلاث، في أول محادثات من هذا النوع منذ فبراير الماضي.