رئيسة وزراء الدنمارك ترحب بزيارة زيلينسكي إلى كوبنهاجن لبحث الدعم العسكري

أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن /اليوم الثلاثاء/ عن ترحيبها بزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كوبنهاجن؛ لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقالت فريدريكسن، في منشور عبر منصة "إكس: "أشعر بالفخر لاستقبال الرئيس زيلينسكي وقادة دول الشمال الأوروبي في الدنمارك. إن نضال الأوكرانيين من أجل أوكرانيا حرة وأوروبا حرة لا يزال مستمرًا. إن شجاعتهم وقوتهم الاستثنائيتين تمثلان نقطة مضيئة في وقت بالغ الصعوبة والغموض".

ومن المرجح أن يبحث زيلينسكي وفريدريكسن، إلى جانب عدد من قادة دول الشمال الأوروبي، سبل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز الأمن في أوروبا، فضلاً عن الاحتياجات الأوكرانية العاجلة في مجال الدفاع الجوي وحماية قطاع الطاقة، وفق بيان صادر عن الحكومة الدنماركية.

ووصل زيلينسكي إلى كوبنهاجن في وقت سابق من اليوم، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان الدنماركي صباح غدا الأربعاء.

وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ البرلمان الدنماركي التي يُسمح فيها لرئيس دولة أجنبية بإلقاء كلمة من على منصته.