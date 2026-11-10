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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
رنا عصمت

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي كشفت عن إطلالة أنيقة، جمعت بين البساطة والرقي، وهو ما جعل إطلالتها محط اهتمام متابعيها ومحبي الموضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إنستجرام.

تفاصيل إطلالة أمينة خليل..

واختارت أمينة خليل فستانا باللون الأبيض ليكون عنوان إطلالتها، وهو من الألوان التي تمنح المرأة مظهرا أنيقا وهادئا، كما يعد من الاختيارات المميزة التي تناسب السهرات والمناسبات المختلفة، خاصة عند تنسيقه مع الإكسسوارات المناسبة.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت أمينة خليل بتصميم أبيض أنيق، حيث اعتمدت في إحدى الصور على توب أبيض بسيط بتصميم دون أكمام، ونسقته مع بنطلون واسع باللون نفسه، ما منحها مظهرا عصريا يجمع بين الراحة والأناقة.

الإكسسوارات تكمل أناقة أمينة خليل

 

ولم تغفل أمينة خليل دور الإكسسوارات في إبراز جمال إطلالتها، حيث نسقت معها قطع مجوهرات ذهبية ناعمة، من بينها سلسلة حول الرقبة وأقراط أنيقة، وهو ما أضاف لمسة من الفخامة إلى اللون الأبيض.

كما اعتمدت على تسريحة شعر منسدلة، مع مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها بشكل طبيعي، واختارت درجات ناعمة تتناسب مع طبيعة الإطلالة، لتظهر بإطلالة متكاملة تجمع بين البساطة والجاذبية.

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أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة تفاصيل ظهورها الأحدث الفنانة أمينة خليل أمينة خليل تفاصيل إطلالة أمينة خليل

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