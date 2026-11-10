قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
وزير الخارجية يدعو مدير اليونسكو للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية
لم يتمالك فرحته بالأمطار.. مسن ينزل من التاكسي ويصفق في شوارع القاهرة
كامل الوزير يكشف خطة تعيين 14 ألف موظف بالسكك الحديدية.. و3112 دخلوا الخدمة حتى الآن
باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمين مساعد التعاون الإسلامي: أُثمّن جهود مصر في النهوض بالمرأة ورعاية الأسرة

السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي
السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي
أمل مجدى

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، كلمة مسجلة للسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، نيابة عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، 
جاء نصها كالتالى: 
" يشرّفني أن أشارككم أعمال هذا المؤتمر نيابةً عن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حالت ارتباطاته الرسمية المسبقة دون حضوره شخصياً، فحمّلني نقل تحياته وتمنياته الصادقة لمؤتمركم بالتوفيق والسداد،
وتأكيد بالغ اهتمامه برسالته: "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقراراً".

وتأتي هذه المشاركة تعبيراً عن إيمان معاليه بما يتيحه هذا اللقاء من آفاق لتعزيز مكانة المرأة وصون الأسرة، وتجسيداً لما توليه المنظمة لهذه القضايا من أولوية، وما تعقده على مداولاتكم ومخرجاتها من آمال.

وأتوجّه بهذه المناسبة، نيابةً عن معاليه وبالأصالة عن نفسي، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى منظمة تنمية المرأة، والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأسرة العربية، على تضافر جهودها لعقد هذا المؤتمر، وجمع هذه النخبة حول قضية تتصل بعمق بحاضر مجتمعاتنا ومستقبل أجيالنا.

كما أُثمّن عالياً جهود جمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النهوض بالمرأة ورعاية الأسرة. ويجسّد إعلان عام 2026 عاماً للأسرة والسلام، إلى جانب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إرادةً وطنيةً راسخةً تضع استقرار الأسرة وكرامة أفرادها في صميم التنمية، وتترجم الاهتمام ببناء الإنسان إلى مبادرات تعزّز تماسك المجتمع وتصون مقوّمات نهضته.


أصحاب المعالي والسعادة،
في رحاب الأسرة، تتشكل صلة الإنسان الأولى بالحياة؛ ففيها يتعلم معنى الرحمة، ويكتسب حسّ المسؤولية، ويدرك أن له حقوقا تُصان وواجبات تُؤدّى. ومن هذا البناء تبدأ قدرة المجتمعات على التماسك، وتستمدّ الأجيال ثقتها بالمستقبل.

ومن هذا المنطلق، تتمسّك منظمة التعاون الإسلامي بصون الأسرة الطبيعية، القائمة على الزواج بين رجل وامرأة، والمستندة إلى المودّة والرحمة والعدل والمسؤولية المشتركة. وترى أن حماية هذه المؤسسة تتجسّد في كرامة أفرادها، وأمنهم، وصون حقوقهم، وقدرتهم على العيش والنماء في كنفها.

وللمرأة في هذا البناء إسهام عميق ومتجدّد؛ فهي شريكة في تأسيس الأسرة، وتنشئة الأجيال، وصناعة المعرفة، والإنتاج والقيادة. 

وكلّما اتّسعت أمامها آفاق التعليم والعمل والمشاركة، ازدادت قدرتها على الإسهام في رفاه أسرتها ونهضة مجتمعها.

والوفاء بهذا الدور يقتضي أن نَسند المرأة بسياسات تيسّر التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وتطلّعاتها العلمية والمهنية والعامة.

فخدمات الرعاية، وبيئات العمل الداعمة للأسرة، والشراكة المسؤولة للرجل، تهيّئ معاً شروطاً يصبح فيها تمكين المرأة مصدراً لاستقرار الأسرة، ويصبح استقرار الأسرة سنداً لازدهار قدراتها.

أصحاب المعالي والسعادة،
تواجه أسرنا اليوم ضغوطاً اقتصادية، وتبعات نزاعات، وتحوّلات رقمية تمسّ أنماط العيش والعلاقات والقيم، وتدعونا هذه التحديات إلى وَصل الفرص الاقتصادية بالحماية الاجتماعية، وإتاحة الرعاية، وضمان الحماية من العنف والاستغلال، في الواقع وفي الفضاء الرقمي.

وتتعاظم مسؤوليتنا حيث تُثقل النزاعاتُ والتهجيرُ كاهلَ المرأة، فتضعها أمام أعباء إعالة الأسرة وحمايتها في أقسى الظروف. ونخصّ بالذكر المرأةَ الفلسطينية التي تناضل من أجل بقاء أسرتها وصون كرامتها في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، ونساءَ أقلية الروهينغا المسلمة، واللاجئاتِ والنازحاتِ في مناطق النزاعات وخاصة في دول الساحل، والنساءَ في أفغانستان في سعيهنّ إلى نيل حقّهن في التعليم والعمل.

إن مساندتهنّ واجب إنساني ومسؤولية جماعية تستلزمان حماية فاعلة، وإغاثة تحفظ الكرامة، وخدمات صحية وتعليمية، وسبل عيش آمنة ومستدامة.

فصمود المرأة يستحقّ أن تسنده حماية، وأن تعزّزه فرصة، وأن يرافقه أمل؛ وأن يكون صوتها حاضراً في الجهود التي ترسم مستقبلها ومستقبل أسرتها.

أصحاب المعالي والسعادة،
إن اختلاف الظروف التي تعيشها النساء والأسر يؤكّد حاجتنا إلى رؤية متكاملة تصل بين الحماية في أوقات الأزمات والتمكين على المدى البعيد، وتجمع بين الاستجابة للاحتياجات العاجلة وبناء مقوّمات الاستقرار الدائم.

 ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتوجيه السياسات والشراكات نحو غاية مشتركة: صون كرامة الإنسان، ودعم الأسرة، وتوسيع فرص المشاركة في التنمية. وهي غاية تجد صداها في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما تتضمّنه من التزامات بتمكين المرأة، وتقدير أعمال الرعاية، وتعزيز تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة.

 ويستند عمل منظمة التعاون الإسلامي إلى ميثاقها وبرنامج عملها، وإلى خطة عملها للنهوض بالمرأة (أوباو)، واستراتيجيتها لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، ووثيقة جدة لحقوق المرأة في الإسلام، ووثيقة القيم الإسلامية في قضايا الأسرة والمرأة والطفل.

 وهي مرجعيات يجمعها مقصد واضح: بناء مجتمعات تصون الكرامة، وتوسّع الفرص، وتحفظ للأسرة مكانتها ودورها.

وتضطلع منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمسؤولية محورية في
تحويل هذه المقاصد، واستراتيجيات دولنا وأهدافها، إلى برامج قابلة للتنفيذ وشراكات ممتدّة الأثر. 

ومن هذا المنبر، أدعو الدول الأعضاء التي لم توقّع أو تصادق بعد على نظامها الأساسي إلى المبادرة باستكمال الإجراءات اللازمة، بما يوسّع عضويتها، ويعزّز مواردها وقدراتها، ويمكّنها من أداء رسالتها على أكمل وجه.

فتمكين هذه المنظمة من النجاح هو تعزيز لقدرتنا الجماعية على الوفاء بالتزاماتنا تجاه المرأة والأسرة.

إن قيمة ما نتوافق عليه اليوم ستتجلّى فيما يتغيّر به واقع الناس غداً، في امرأة تجد سبيلاً كريماً للعيش، وفتاة تتّسع أمامها آفاق المستقبل، وأسرة تجد العون حين تشتدّ بها الظروف.

فلنجعل من هذا المؤتمر خطوة نحو ذلك الأثر، بتوصيات واضحة، وشراكات مسؤولة، وإرادة تتابع التنفيذ، فبكرامة المرأة يكتمل معنى استقرار الأسرة، وبتماسك الأسرة تتعزّز مناعة المجتمع، وبهما معاً نمنح التنمية عمقها الإنساني، والسلام جذوره الباقية. 

منظمة تنمية المرأة منظمة التعاون الإسلامي القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

الشيخ كامل مطر

تعيين الشيخ كامل مطر مساعدا لرئيس الوفد ورئيسا للمجلس الوفدي للقبائل والعائلات المصرية

الفريق كامل الوزير

كامل الوزير يكشف تفاصيل معهد وردان.. سنتان للتخرج كفني و4 سنوات لمؤهل تكنولوجي

كامل الوزير

كامل الوزير: مفيش تعيينات في السكك الحديدية من غير اختبارات أمنية ونفسية وطبية

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد