الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تغيرات في درجات الحرارة، مع توقعات بانخفاضها وفرص لسقوط أمطار على عدد من المناطق، وسط تحذيرات من استمرار الأجواء الباردة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وفي هذا السياق، حذر محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة تسجل 16 درجة مئوية.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر، أن التغيرات الجوية تستدعي متابعة مستجدات حالة الطقس، في ظل استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع تفاوت درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، حيث تزداد برودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر.