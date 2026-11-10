لقاحات مصرية بتكنولوجيا عالمية.. هبة والي تكشف طموحات إنتاج 140 مليون جرعة سنويًا

كشفت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة «فاكسيرا»، عن طموحات مدينة اللقاحات المصرية، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 140 مليون جرعة سنويًا، في إطار التوجه نحو تعزيز قدرات مصر في مجال تصنيع اللقاحات وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأوضحت هبة والي، خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن المدينة تستهدف الاعتماد على تكنولوجيا عالمية في إنتاج اللقاحات، بما يدعم تطوير صناعة اللقاحات محليًا، ويعزز قدرات الدولة في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه الطموحات في إطار التوجه نحو توطين صناعة اللقاحات، وتطوير منظومة الإنتاج، بما يسهم في دعم الأمن الصحي وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من اللقاحات.

مدينة اللقاحات.. طموح إنتاجي كبير

ويعكس استهداف إنتاج 140 مليون جرعة سنويًا حجم الطموح المرتبط بمشروع مدينة اللقاحات، باعتباره خطوة نحو تعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الدوائية والبيولوجية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير عمليات التصنيع.

وتسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى دعم التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجال اللقاحات.