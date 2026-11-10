وزير الصحة يبحث مع السعودية تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بنائب وزير الصحة السعودي المهندس عبدالعزيز الرميح والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

التعاون المستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية

واستهل الوزير اللقاء بتثمين التعاون المستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدًا التطلع إلى تعزيز هذا التعاون بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في البلدين.

تأثير السياسات الصحية

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تبادل الخبرات بين الجانبين في إطار الاستراتيجية الصحية الوطنية، في ظل ما تتمتع به الدولتان من إمكانات طبية ضخمة، كما بحث تأثير السياسات الصحية ودورها في النهوض بالمجتمعات، وسبل التعاون مع مختلف الوزارات لتفعيل سياسات الصحة العامة بما يحقق رفاه المواطنين، إلى جانب استعراض سياسات الصحة الوطنية في المملكة وإمكانية الاستفادة منها.