متحديًا أمريكا.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة صاروخية سرية

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن مدينة صاروخية جديدة تابعة للقوة الجوية في الحرس الثوري، ونشرت صورا من مراسم التدشين.

وبحسب هذه التقارير، حضر مراسم الكشف عن هذه المدينة الصاروخية كل من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، وقائد القوة الجوية في الحرس الثوري، مجيد موسوي.

ولم يُعلن عن موقع هذه المنشأة الصاروخية ولا عن موعد زيارة عبد اللهي وموسوي لها.

وقال علي عبد اللهي خلال مراسم الكشف عن المدينة الصاروخية: "إذا أراد العدو أن يرتكب أي حماقة، فإن ردنا سيتجاوز حدود المنطقة".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، قد ذكر السبت 7 نوفمبر، أنه سيجري قريبًا الكشف عن مدينة صاروخية جديدة.