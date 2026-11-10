جنوب أفريقيا تواجه استمرار ضغوط سوق العمل مع ارتفاع البطالة إلى 33.7%

ارتفع معدل البطالة الرسمي في جنوب أفريقيا إلى 33.7% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 33.6% في الربع السابق، في مؤشر على استمرار الصعوبات التي تواجه سوق العمل في أكبر اقتصاد أفريقي، رغم الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، الصادرة اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 8.578 مليون شخص خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة بنحو 8.481 مليون شخص في الربع الثاني.

ولا يزال معدل البطالة الرسمي في البلاد أعلى من 30% منذ ست سنوات، ليظل من بين المعدلات الأعلى عالميا، في ظل تحديات هيكلية تعيق قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتوفير وظائف كافية.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، تراجعت أعداد العاملين خلال الربع الثالث في ثلاثة قطاعات، هي الأسر الخاصة والزراعة والتشييد، بينما سجلت قطاعات التمويل والصناعات التحويلية والتعدين زيادة في معدلات التوظيف.

كما ارتفع معدل البطالة وفق التعريف الموسع، الذي يشمل فئات إضافية من الباحثين عن العمل، إلى 44% خلال الربع الثالث، مقابل 43.8% في الربع السابق، ما يعكس اتساع نطاق التحديات التي تواجه سوق العمل.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة الائتلاف، التي تشكلت عام 2024، ضغوطا متزايدة لتعزيز فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر قدرة على استيعاب العمالة، رغم إعطاء الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال أولوية ضمن أجندتها.

وتسلط هذه البيانات الضوء على استمرار الفجوة بين جهود تنشيط الاقتصاد وقدرته على توليد فرص عمل، إذ لا يزال ارتفاع البطالة يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية في جنوب أفريقيا.