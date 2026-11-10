أحمد موسى يهاجم منتقدي كامل الوزير بعد بيان النيابة بشأن حادث قطار العياط

أشاد الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي ببيان النيابة العامة بشأن حادث قطار العياط.



وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي إكس :" الحقيقة بعد بيان النيابة العامة في حادث قطار العياط :

‏من تحدث بسوء وجهل وبدون علم أو معرفة ولمصالح خاصة بهدف الترند ودغدغة مشاعر الناس وتحريضهم الفج والمفضوح والمكشوف باستهداف الفريق كامل الوزير وزير النقل ، عليهم مراجعة عقولهم وضمائرهم لو عندهم ضمير وأخلاق بدلا من تزييف العقول بشائعات وضلال وبناء فرضيات كاذبة .

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مجلس الوزراء ينعى ضحايا حادث تصادم قطاري العياط ويوجه بمواصلة تقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين نقل النواب تعقد اجتماعا عاجلا اليوم لمناقشة حادث تصادم قطاري العياط

وتابع :" حملة ممنهجة ومؤامرة يقودها كيان إرهابي إخواني مع لجان ممولة وأبواق إخوانية عميلة وحتى غير إخوانية تبحث عن جيوبها ولا تبحث عن الحقيقة ولا يهمهم الشعب المصري ، وطابور خامس يسير كالقطيع خلف سردية الكيان الإرهابي الإخواني .



‏الدعم الكامل للفريق كامل الوزير في مواجهة الحملة غير الشريفة والموجهة ضده من الداخل والخارج .

‏حفظ الله مصر وشعبها من كل الأشرار.