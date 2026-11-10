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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد أحمد حسام ميدو

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ، حفظ الشكوى المقدمة من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد الكابتن/ أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة "النهار".

وقد صدر القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير – وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى موضوع الشكوى، وسماع دفاع الممثل القانوني للقناة. 

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز حسين لبيب أحمد حسام ميدو عصام الأمير

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