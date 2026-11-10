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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط شخصين ينصبان على عملاء البنوك في المنيا

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (حاصل على دبلوم ، عاطل "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحالهما صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك  ومطالبتهما بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنهما بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وضُبط بحوزتهما (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - 19 شريحة خطوط هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابهما (11) واقعة بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

وزارة الداخلية جرائم النصب الأموال العامة

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