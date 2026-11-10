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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
رنا عصمت

تعتبر كفتة الأرز من الأكلات المصرية الأصيلة التي تتميز بمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضيرها في المنزل، خاصة مع صلصة الطماطم التي تضيف لها نكهة مميزة. 

ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وفقا لموقع BBC food.

مقادير كفتة الأرز

  • نصف كيلو لحم مفروم.
  • كوب أرز مصري.
  • بصلة متوسطة.
  • حزمة صغيرة شبت.
  • حزمة صغيرة بقدونس.
  • حزمة صغيرة كزبرة خضراء.
  • 5 فصوص ثوم.
  • ملح وفلفل أسود.
  • ملعقة صغيرة كمون.
  • ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
  • زيت للقلي.

مقادير صلصة كفتة الأرز

  • 2 كوب عصير طماطم.
  • ملعقة كبيرة صلصة.
  • 3 فصوص ثوم مفروم.
  • ملعقة زيت.
  • ملح وفلفل.
  • رشة سكر.

طريقة تحضير كفتة الأرز

  1. اغسلي الأرز واتركيه حتى يجف تماما، ثم اطحنيه حتى يصبح ناعما.
  2. ضعي اللحم المفروم مع الأرز المطحون والبصل والخضراوات والثوم في الكبة.
  3. أضيفي الملح والفلفل والكمون والكزبرة الجافة، واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
  4. شكلي الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم.
  5. اقلي الكفتة في زيت ساخن حتى تأخذ لونا ذهبيا، ثم ارفعيها على ورق مطبخ.
  6. لتحضير الصلصة، شوحي الثوم في الزيت، ثم أضيفي عصير الطماطم والصلصة والتوابل.
  7. اتركي الصلصة حتى تتسبك، ثم أضيفي أصابع الكفتة واتركيها على نار هادئة حتى تنضج تماما.

سر نجاح كفتة الأرز

احرصي على تجفيف الأرز جيدا قبل طحنه، وضعي خليط الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التشكيل، حتى يسهل التحكم فيه ولا تتفكك الأصابع أثناء القلي والطهي.

تقدم كفتة الأرز ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة والسلطة الخضراء.


 

طريقة تحضير كفتة الأرز سر نجاح كفتة الأرز مقادير صلصة كفتة الأرز طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

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