أسيوط.. تحرير 243 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى وأحياء المحافظة، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية، والتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة، وضبط أي مخالفات تتعلق بالسلع المدعمة أو التلاعب بالأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط ، بإشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، نفذت حملات رقابية مكثفة من خلال الإدارات التموينية الخارجية بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 243 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها 160 محضرًا للمخابز البلدية، لمخالفات شملت نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات الإعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم المواطنين بونات الصرف.

وأضاف أن الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية أسفرت عن ضبط منشأة تعمل دون ترخيص في تصنيع المقرمشات، وتستخدم ألوانًا صناعية غير مطابقة لتعليمات هيئة سلامة الغذاء، فضلًا عن ضبط محطة وقود قامت بتجميع 5764 لترًا من البنزين دون وجه حق، وتحرير 4 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ومحضرين لغلق مستودعات بوتاجاز، و10 محاضر لتخلف أصحاب مستودعات عن استلام حصص البوتاجاز، و9 محاضر لغلق تجار تموينيين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و7 محاضر لمزاولة نشاط دون ترخيص، و42 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بجميع أنحاء المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم التهاون في أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تضر بصحتهم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في منظومة تداول السلع وتقديم الخدمات التموينية.