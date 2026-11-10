صباح الخير يا مصر يرصد انطلاق مؤتمر تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، يومي 10 و11 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من القيادات والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين في قضايا المرأة والأسرة.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الاهتمام بتعزيز مكانة المرأة ودعم دورها في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك، من خلال مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتمكين المرأة، واستعراض الجهود المبذولة لتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث سبل مواجهة التحديات التي تؤثر على الاستقرار الأسري والمجتمعي.

المجلس القومي للمرأة ينظم مؤتمرًا دوليًا لتعزيز الاستقرار الأسري

وينظم المجلس القومي للمرأة ، المؤتمر بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة مجموعة من القيادات والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، لمناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها في تحقيق التنمية والاستقرار داخل الأسرة والمجتمع.

تمكين المرأة ودعم استقرار الأسرة على مائدة المناقشات

ويناقش المؤتمر عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بتمكين المرأة، ودورها في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، فضلًا عن تبادل الخبرات والرؤى بين المؤسسات والجهات المشاركة بشأن أفضل السبل لدعم المرأة وتعزيز مكانتها.

كما يمثل المؤتمر فرصة لبحث آليات التعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بقضايا المرأة والأسرة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى بناء أسرة أكثر استقرارًا ومجتمع أكثر تماسكًا.