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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: الحرب لن تنتهي عسكريًا.. والحل يبدأ بتنفيذ شروطنا

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
محمد على

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حل الصراع الحالي ووقف العدوان الأمريكي لن يأتي عن طريق القوة أبدًا.

وقال عراقجي إن “الحرب لن تنتهي لا بالعمل العسكري ولا بالعقوبات، والحل يكمن في الدبلوماسية وتنفيذ شروطنا”.

ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي احتمال لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وقال عراقجي، في تصريحات اليوم، الثلاثاء: "لا توجد أي خطة لعقد اجتماع بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ونائب الرئيس الأمريكي".

دونالد ترامب سلك طريقا خاطئا

وقال: "لن يطول الأمر حتى يدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سلك طريقا خاطئا بالضغوط الاقتصادية وأن عليه استخدام لغة الاحترام والاستجابة لمطالبنا".

رئيس الوزراء القطري يلتقى ترامب وفانس

أتت تلك التصريحات مع استئناف قطر مساعيها الدبلوماسية من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حيث زار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن البيت الأبيض أمس والتقى ترامب وفانس، واصفا المحادثات بالإيجابية.

كما جاءت بعدما أفاد مسئول أمريكي قبل أيام بأن فانس بعث رسالة عبر الوسطاء إلى رضائي أبلغه فيها باستعدادِه للقائه شخصياً من أجل إنهاء الحرب، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

 

مقترح أمريكي

كذلك شدد فانس في رسالته على ضرورة أن تقدم طهران ممثلين مخولين بالتفاوض بشأن القضايا النووية.

فيما كشفت مصادر مطلعة أمس، الاثنين، عن مقترح جديد أمريكي قطري، شمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية في الحال. 

كما نص المقترح على عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى إيران، والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار حال التوصل لاتفاق.
 

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