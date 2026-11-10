قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على جثة طفل عقب تغيبه بشوارع زفتي
الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال لإغاثة متضرري سيول غزة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر
إخلاء قاعدة ثانية في المملكة المتحدة بسبب التهديد الإيراني
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
هل يجوز دفع تكلفة عملية جراحية لشخص فقير من زكاة مالي؟.. الإفتاء تجيب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة
الحرس الثوري: صاروخ هرمز مصمم لاستهداف أنظمة الرادار المعادية
أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم؟.. لسبب عجيب لا يعرفه الكثيرون
أمطار على السواحل واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستعيد مروان عطية أمام بيراميدز

مروان عطية
مروان عطية
عبدالله هشام

قال الإعلامي خالد الغندور أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعيد جهود مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق، خلال مواجهة بيراميدز المقبلة، بعدما قرر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، إعادة اللاعب إلى حساباته الفنية.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه "ستاد المحور" أن مروان عطية قد حصل على راحة من المشاركة في آخر مباراتين للأهلي أمام المقاولون العرب والسكة الحديد، بسبب الإجهاد الناتج عن ضغط المباريات المتتالية مع الفريق ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية، ليصبح أحد الخيارات المتاحة أمام عموتة لتدعيم خط وسط الأهلي في مواجهة بيراميدز المقبلة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن ملامح البرنامج الذي وضعه المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال فترة التوقف الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

 عموتة يجهز خطة الأهلي لموقعة بيراميدز في الدوري 

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن فريق الأهلي سوف يستأنف تدريباته الجماعية يوم الخميس المقبل على ملعب مختار التتش، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، ليبدأ الفريق تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن عموتة استقر على تخصيص برنامج بدني مكثف للاعبين، يتضمن خوض التدريبات على فترتين خلال فترة التوقف، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والوصول بجميع عناصر الفريق إلى أعلى درجات الجاهزية قبل استئناف المنافسات.

مروان عطية الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

قناة ten

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

إيران وأمريكا

مليارات مقابل اليورانيوم.. صفقة قطرية باكستانية لإنهاء المواجهة الأمريكية الإيرانية

إبراهيم فايق

كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يلتقي الشمامسة الإكليريكيين بالكلية الإكليريكية بالمعادي

وزيرة التضامن الاجتماعي

التضامن تصدر قرارًا بإزالة التعديات على أرض ومبنى جمعية الحمد بـ 6 أكتوبر بالقوة الجبرية

جانب من الاجتماع

مصر ترأس اجتماع منظمة العمل الدولية العرب بجنيف.. رداد: توحيد المواقف لدعم حقوق العمال

بالصور

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد