الأهلي يستعيد مروان عطية أمام بيراميدز

قال الإعلامي خالد الغندور أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعيد جهود مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق، خلال مواجهة بيراميدز المقبلة، بعدما قرر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، إعادة اللاعب إلى حساباته الفنية.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه "ستاد المحور" أن مروان عطية قد حصل على راحة من المشاركة في آخر مباراتين للأهلي أمام المقاولون العرب والسكة الحديد، بسبب الإجهاد الناتج عن ضغط المباريات المتتالية مع الفريق ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية، ليصبح أحد الخيارات المتاحة أمام عموتة لتدعيم خط وسط الأهلي في مواجهة بيراميدز المقبلة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن ملامح البرنامج الذي وضعه المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال فترة التوقف الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

عموتة يجهز خطة الأهلي لموقعة بيراميدز في الدوري

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن فريق الأهلي سوف يستأنف تدريباته الجماعية يوم الخميس المقبل على ملعب مختار التتش، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، ليبدأ الفريق تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن عموتة استقر على تخصيص برنامج بدني مكثف للاعبين، يتضمن خوض التدريبات على فترتين خلال فترة التوقف، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والوصول بجميع عناصر الفريق إلى أعلى درجات الجاهزية قبل استئناف المنافسات.