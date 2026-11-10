تغييرات في خريطة صفقات الأهلي.. 3 مدافعين خارج الحسابات

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تطورات ملف تدعيم خط دفاع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحًا موقف النادي من عدد من الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق.

وأكد حتحوت عبر قناة «مودرن سبورتس»، خروج ثلاثة مدافعين من حسابات الأهلي للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، وهم مصطفى إبراهيم ومحمد حسين ومحمود الجزار، رغم طرح أسمائهم سابقًا لتدعيم مركز قلب الدفاع.

وأوضح أن الرؤية الفنية داخل الأهلي ترى أن المستوى الذي يقدمه ياسر إبراهيم وهادي رياض وياسين مرعي وأشرف داري في المرحلة الحالية يوازي أو يفوق ما يمكن أن يقدمه اللاعبون الثلاثة، وهو ما يقلل من جدوى التعاقد مع أي منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي المقابل، أشار هاني حتحوت إلى أن أشرف عبادة، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، لا يزال ضمن حسابات الأهلي، وهو الاسم الذي سبق الكشف عنه باعتباره أحد المرشحين لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي يرون أن أشرف عبادة يمتلك العديد من المواصفات الفنية والبدنية المطلوبة، في ظل قوته وتمركزه الجيد، إلى جانب خبرته في المنافسات الأفريقية، ودوره البارز مع اتحاد العاصمة في تحقيق البطولات خلال الفترة الماضية.

واختتم بأن اللاعب يمتلك المواصفات الفنية التي يبحث عنها الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع، في إطار استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.