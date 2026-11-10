قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
8 اتهامات تهدد هيجسيث.. وزير دفاع أمريكا أمام الكونجرس تمهيدا لعزله
عقب تفعيل الإنذار المبكر.. السعودية تعلن زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط
منى زكي عن علاقتها بـ أحمد حلمي: خايفة الناس يحسدهولي
ليس الاتحاد.. نادِ سعودي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور والأهلي يرحب
دعاء النوم.. بـ آية قرآنية واحدة يجعل الله لك حارسا من الملائكة
عبادة يتصدر الترشيحات.. الأهلي يقرر تجميد المفاوضات مع 3 مدافعين
نتائج الفريق ستتحسن.. حسين لبيب يعلن دعمه لمعتمد جمال في قيادة الزمالك
دعاء المغفرة وطلب العفو.. ردده في جوف الليل مهما بلغت ذنوبك ولا تيأس من رحمة الله
ترامب: 3 حاملات طائرات أمريكية بالشرق الأوسط في حالة استعداد قتالي كامل
اتفاق السلام بالكونغو يواجه تهديدا.. «إم 23» تتقدم نحو بلدة استراتيجية
منى زكي: اللي حصل في طالع نازل مش أقصى درجات انتقام الستات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد وأضرار لا تتجاهلها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود على الريق؟

عسل اسود
عسل اسود
ريهام قدري

يعد العسل الأسود من الأطعمة الشعبية التي يحرص كثيرون على تناولها في الصباح، اعتقادًا بأنه يمنح الجسم الطاقة ويساعد على علاج الأنيميا وتقوية المناعة، نظرًا لاحتوائه على الحديد وعدد من المعادن المهمة.

لكن ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود يوميًا على الريق؟ وهل تناوله صباحًا يمنح فوائد إضافية مقارنة بتناوله في أي وقت آخر؟

 

1. دعم تكوين كرات الدم الحمراء: يحتوي العسل الأسود على الحديد، الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الهيموجلوبين ونقل الأكسجين إلى الأنسجة.

2. تقليل الشعور بالإرهاق المرتبط بنقص الحديد: قد يساعد في دعم احتياجات الجسم من الحديد، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

3. دعم صحة العظام: يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام والعضلات.

4. المساعدة في دعم وظائف العضلات: يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم وظائف العضلات والأعصاب.

5. إمداد الجسم بالطاقة: يحتوي على الكربوهيدرات والسكريات التي تمد الجسم بالطاقة، لكنه ليس بديلًا عن وجبة إفطار متكاملة.  

هل تناول العسل الأسود على الريق أفضل؟

لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أن تناول العسل الأسود على معدة فارغة يزيد فوائده أو يحسن امتصاص الحديد مقارنة بتناوله في أوقات أخرى من اليوم.

ويمكن تناوله مع وجبة الإفطار، مع إضافة مصدر لفيتامين C مثل البرتقال أو الليمون للمساعدة في امتصاص الحديد النباتي. 

 أضرار الإفراط في تناول العسل الأسود

رغم فوائده الغذائية، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى:

* ارتفاع مستويات السكر في الدم.

* زيادة السعرات الحرارية اليومية.

* اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص.

وينبغي لمرضى السكري الانتباه إلى كميته وحسابها ضمن إجمالي الكربوهيدرات اليومية.

 هل العسل الأسود يعالج الأنيميا؟

لا يمكن الاعتماد عليه وحده لعلاج الأنيميا، حتى مع احتوائه على الحديد؛ لأن كمية الحديد ودرجة امتصاصه تختلف حسب نوع العسل الأسود وطريقة تصنيعه.

وفي حالة الإصابة بنقص الحديد، يجب إجراء التحاليل اللازمة والالتزام بالعلاج الذي يحدده الطبيب. 

المصدر:

 WebMD 

العسل الأسود العسل عسل اسود عسل فوائد العسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

عودة عبلة كامل

عودة بعد غياب طويل.. محاولات لاقناع عبلة كامل بالعودة للتمثيل

سر عمره ٢٦٠٠ عام

تحت أرض الدلتا.. مدينة أثرية تخفي سرا عمره 2600 عام

اسرار تيم حسن

رسالة مؤلمة … تيم حسن يكشف تفاصيل رحيل شقيقه وفقدان والده الذاكرة

بالصور

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد