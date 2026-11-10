فوائد وأضرار لا تتجاهلها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود على الريق؟

يعد العسل الأسود من الأطعمة الشعبية التي يحرص كثيرون على تناولها في الصباح، اعتقادًا بأنه يمنح الجسم الطاقة ويساعد على علاج الأنيميا وتقوية المناعة، نظرًا لاحتوائه على الحديد وعدد من المعادن المهمة.

لكن ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود يوميًا على الريق؟ وهل تناوله صباحًا يمنح فوائد إضافية مقارنة بتناوله في أي وقت آخر؟

1. دعم تكوين كرات الدم الحمراء: يحتوي العسل الأسود على الحديد، الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الهيموجلوبين ونقل الأكسجين إلى الأنسجة.

2. تقليل الشعور بالإرهاق المرتبط بنقص الحديد: قد يساعد في دعم احتياجات الجسم من الحديد، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

3. دعم صحة العظام: يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام والعضلات.

4. المساعدة في دعم وظائف العضلات: يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم وظائف العضلات والأعصاب.

5. إمداد الجسم بالطاقة: يحتوي على الكربوهيدرات والسكريات التي تمد الجسم بالطاقة، لكنه ليس بديلًا عن وجبة إفطار متكاملة.

هل تناول العسل الأسود على الريق أفضل؟

لا توجد أدلة علمية كافية تثبت أن تناول العسل الأسود على معدة فارغة يزيد فوائده أو يحسن امتصاص الحديد مقارنة بتناوله في أوقات أخرى من اليوم.

ويمكن تناوله مع وجبة الإفطار، مع إضافة مصدر لفيتامين C مثل البرتقال أو الليمون للمساعدة في امتصاص الحديد النباتي.

أضرار الإفراط في تناول العسل الأسود

رغم فوائده الغذائية، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى:

* ارتفاع مستويات السكر في الدم.

* زيادة السعرات الحرارية اليومية.

* اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص.

وينبغي لمرضى السكري الانتباه إلى كميته وحسابها ضمن إجمالي الكربوهيدرات اليومية.

هل العسل الأسود يعالج الأنيميا؟

لا يمكن الاعتماد عليه وحده لعلاج الأنيميا، حتى مع احتوائه على الحديد؛ لأن كمية الحديد ودرجة امتصاصه تختلف حسب نوع العسل الأسود وطريقة تصنيعه.

وفي حالة الإصابة بنقص الحديد، يجب إجراء التحاليل اللازمة والالتزام بالعلاج الذي يحدده الطبيب.

المصدر:

WebMD