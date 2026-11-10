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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة بسبب الرخصة.. باسم علي يكشف كواليس استبعاده من جهاز منتخب مصر

باسم علي
باسم علي
رباب الهواري

كشف باسم علي، نجم النادي الأهلي السابق، تفاصيل مفاجئة بشأن استبعاده من الجهاز الفني المعاون لعلي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، رغم الاتفاق المسبق على انضمامه للجهاز خلال المرحلة المقبلة، وذلك بسبب عدم استيفائه شروط الرخص التدريبية التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

اتفقت مع علي ماهر على الانضمام للجهاز الفني

وقال باسم علي، في تصريحات تليفزيونية، إن علي ماهر تواصل معه في الثانية ظهر اليوم السابق، واتفقا على الاجتماع والتوجه إلى مقر اتحاد الكرة لإنهاء إجراءات انضمامه للجهاز الفني، وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح أنه شارك في المناقشات الخاصة باختيارات الجهاز الفني وقائمة اللاعبين، وكان من المفترض حضوره جميع الجلسات المتعلقة بالترتيبات الفنية، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل في تنظيم أموره الشخصية استعدادًا لبدء مهمته مع المنتخب.

صدمة بسبب الرخصة التدريبية

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه فوجئ قبل انطلاق المران بإبلاغه عدم إمكانية وجوده ضمن الجهاز المعاون، بسبب معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي تشترط حصول المدربين على الرخصة التدريبية «A».

وأشار باسم علي إلى أنه يمتلك حاليًا رخصتي «D» و«C»، وينتظر الحصول على الرخصة «B»، التي من المقرر أن تبدأ دورتها خلال شهرين، مؤكدًا أن أحدًا من اتحاد الكرة لم يخطره مسبقًا بوجود مشكلة تتعلق بالمؤهلات التدريبية.

وتابع أنه اضطر إلى جمع متعلقاته ومغادرة المعسكر بعدما أبلغه علي ماهر بالقرار، رغم حضوره وجبتي الغداء والمحاضرات الفنية، واستعداده للمشاركة في التدريبات، معربًا عن استغرابه من اكتشاف الأمر في اللحظات الأخيرة.

باسم علي: علي ماهر حاول إيجاد حل لموقفي

وأكد باسم علي أن علي ماهر حاول البحث عن مخرج قانوني يسمح باستمراره ضمن الجهاز الفني، كما حرص على تهدئته وطالبه بعدم الحزن، مشددًا على ثقته الكبيرة في المدير الفني، الذي يعتبره بمثابة شقيق أكبر له.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تمنياته بالتوفيق لعلي ماهر في مهمته مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن العمل داخل الجهاز الفني للفراعنة شرف كبير لأي شخص، وأنه يؤمن بأن الله يختار له الأفضل دائمًا، مشيدًا باجتهاد علي ماهر، الذي يعمل، بحسب وصفه، نحو 18 ساعة يوميًا.

باسم علي منتخب مصر علي ماهر اخبار الرياضة

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