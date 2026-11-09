شيكابالا: مكانش ينفع إلغاء منصب مدير منتخب مصر.. وسعد سمير كان يستحق الفرصة

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، أهمية وجود منصب مدير المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه لم يكن من المناسب إلغاء هذا المنصب، في ظل دوره المهم داخل الجهاز الإداري للفراعنة.

وقال شيكابالا، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إلغاء منصب مدير المنتخب لم يكن قرارًا صائبًا، موضحًا أن سعد سمير كان من الممكن أن يتولى هذا المنصب، دون أن يتسبب ذلك في إزعاج أي شخص.

وأضاف: «اللي يهمنا إن يبقى فيه واحد يقدر يفيد في المكان ده، وسعد سمير اشتغلها كويس مع علي ماهر في سيراميكا»، مشددًا على أن الأهم هو اختيار الشخص القادر على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني.

وتأتي تصريحات شيكابالا في أعقاب إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر إليه وإلى شقيقه إبراهيم حسن.

وكان علي ماهر قد أعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت اختيارات علي ماهر على النحو التالي:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

* خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

* خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.