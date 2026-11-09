قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم حائز على نوبل: كارثة شبيهة بـ«تشرنوبل» بسبب الذكاء الاصطناعي قريبا
الاسم مفاجأة.. تعرف علي بديل باسم علي في جهاز منتخب مصر
دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد
في سيبيريا.. خصلة شعر تكشف استخدام القنب لأغراض نفسية قبل 2800 عام
ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي
ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا
ماكرون يرحب بترشح أسطورة الجودو تيدي رينر لانتخابات رئاسة فرنسا 2027
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت
قرارات بإخلاء السكان وإزالة.. التحقيقات تكشف سبب انهيار عقار بورسعيد
التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه السعودية
حقيقة وجود مفاوضات من العراق والأردن للتعاقد مع حسام حسن
بعد إغلاقه 3 أسابيع.. العراق يعيد فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين توقّع بروتوكول تعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لعلاج الأعضاء وأسرهم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
أ ش أ

وقّعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، يتيح لأعضاء النقابة وأسرهم الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية في جميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة.
وقّع البروتوكول عن النقابة، خالد البلشي النقيب، وعن الأمانة، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحضور محمد الجارحي وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة.
وأعرب البلشي عن تقديره لهذا التعاون، موضحًا أن البروتوكول يتيح للنقابة الاستفادة من الخبرات والإمكانات الطبية التي تمتلكها الأمانة، بما ينعكس على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأعضاء وأسرهم.
وأشار محمد الجارحي إلى أن الخطوة تدعم منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للصحفيين، مثمنًا ما توفره الأمانة من خدمات طبية تلبي احتياجات الزملاء وأسرهم.
من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم إن الأمانة تعمل على بناء شراكات مع الجهات الوطنية لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات مستشفياتها ومراكزها، مضيفة أن البروتوكول يتيح للصحفيين وأسرهم الاستفادة من التخصصات الطبية الدقيقة والإمكانات التشخيصية والعلاجية المتاحة بهذه المنشآت.
وأوضح الدكتور أحمد رزق أن المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة مستعدة لاستقبال الصحفيين وأسرهم وتقديم الخدمات الطبية لهم وفق معايير الجودة وسلامة المرضى، وأن الأمانة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستفيدين.
ح م ز

نقابة الصحفيين تعاون المراكز الطبية المتخصصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

ترشيحاتنا

الهوية الرقمية

خبير يكشف تفاصيل الهوية الرقمية ومستقبل البنوك الإلكترونية في مصر

الصناعة

سمير صبري: تعميق الصناعة المحلية يتطلب زيادة المكون المصري وتوطين التكنولوجيا

الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار،

مصطفى بدرة: الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وتحديات تعميق الإنتاج مستمرة

بالصور

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد