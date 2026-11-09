نقابة الصحفيين توقّع بروتوكول تعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة لعلاج الأعضاء وأسرهم

وقّعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، يتيح لأعضاء النقابة وأسرهم الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية في جميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة.

وقّع البروتوكول عن النقابة، خالد البلشي النقيب، وعن الأمانة، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحضور محمد الجارحي وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة.

وأعرب البلشي عن تقديره لهذا التعاون، موضحًا أن البروتوكول يتيح للنقابة الاستفادة من الخبرات والإمكانات الطبية التي تمتلكها الأمانة، بما ينعكس على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأعضاء وأسرهم.

وأشار محمد الجارحي إلى أن الخطوة تدعم منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للصحفيين، مثمنًا ما توفره الأمانة من خدمات طبية تلبي احتياجات الزملاء وأسرهم.

من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم إن الأمانة تعمل على بناء شراكات مع الجهات الوطنية لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات مستشفياتها ومراكزها، مضيفة أن البروتوكول يتيح للصحفيين وأسرهم الاستفادة من التخصصات الطبية الدقيقة والإمكانات التشخيصية والعلاجية المتاحة بهذه المنشآت.

وأوضح الدكتور أحمد رزق أن المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة مستعدة لاستقبال الصحفيين وأسرهم وتقديم الخدمات الطبية لهم وفق معايير الجودة وسلامة المرضى، وأن الأمانة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستفيدين.

ح م ز