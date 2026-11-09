اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

أسفرت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي عن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية المقاعد في مجلسَي الشيوخ والنواب، وهزيمة الحزب الجمهوري حزب الرئيس ترامب. وكان من أبرز نتائجها فوز عبد الرحمن السيد (عبدول) كأول سيناتور مُنتخب من أصل مصري في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما أثار جدلاً بين المصريين، ما بين فرحةٍ وتحفّظ.

ورغم أن هذه الانتخابات شهدت أيضاً فوز آدم حمودي، الطبيب والجرّاح الأمريكي من أصل مصري، بمقعد الدائرة ١٢ بولاية نيوجيرسي في مجلس النواب، وسبقهما جورج حلمي، الأمريكي القبطي من أصل مصري، الذي عُيّن كأول قبطي عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي من سبتمبر حتى ديسمبر ٢٠٢٤، إلا أن الضجة ثارت حول عبد الرحمن السيد وحده.

فالفريق الأول تغمره الفرحة، إمّا إعجاباً بديمقراطيةٍ سمحت لابن مهاجرٍ مصري تثقّف وانخرط في السياسة أن يحقق نجاحاً غير مسبوق بالوصول إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، …وإمّا تعبيراً عن طموح الشباب المشروع في إمكانية تحقيق أحلامهم.

ويتصدّر هذه الفرحة ويقودها تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين، التي ترى في فوز عبد الرحمن السيد وانتصار الحزب الديمقراطي انتصاراً شخصياً لها. فهي ترى في الحزب الديمقراطي طوق النجاة لعودتها إلى الحياة السياسية في مصر، والأقرب إليها واختيارها الأول.

ولا يغيب عن أذهانهم لحظةً أن وصولهم إلى الحكم كان في عهد الرئيس الديمقراطي أوباما بعد أحداث الربيع العربي، وأن ذلك سبقته بسنوات قليلة لقاءات وتفاهمات. ومن ذلك لقاء ستيني هوير، زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، عند زيارته مصر عام ٢٠٠٧، بسعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب، رغم أنها لم تكن كتلة الأغلبية.

وفي المقابل، كانت إدارة الرئيس ترامب الجمهورية هي التي صنّفت فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان منظماتٍ إرهابية في يناير ٢٠٢٦، وهذا ما يفسّر رهان الجماعة على الديمقراطيين وفرحتها بعودتهم.

أما الفريق المتحفّظ فيرى أن عبد الرحمن السيد منحاز لجماعة الإخوان؛ فقد وقّع عام ٢٠١٢ على رسالة جماعية تدعم محمد مرسي وتطالب بتطهير الإعلام والشرطة ومحاسبة الضباط. كما هاجم مصر وطالب بوقف المعونة عنها، ودعم المثليين أثناء حملته الانتخابية، في حين أن الإسلام لا يُقرّ ذلك، فهو من الكبائر المحرّمة بنص آيات كتاب الله.

- ونحن نرى أن فوز عبد الرحمن السيد يمكن قراءته بتجرّد وفقاً لما يلي:

أولاً: أن خسارة ترامب كانت متوقعة؛ فحزب الرئيس الأمريكي يخسر عادةً في انتخابات التجديد النصفي. وعلى مدار المائة عام الماضية لم يكسب حزب الرئيس مقاعد في المجلسين معاً إلا مرتين: عام ١٩٣٤ مع فرانكلين روزفلت، وعام ٢٠٠٢ مع جورج بوش الابن. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها عدم قناعة الناخبين بأداء حزب الرئيس خلال النصف الأول من ولايته، خاصةً من الناحية الاقتصادية، ورغبتهم في إحكام الرقابة على الرئيس في النصف الثاني منها، وخوفاً من قرارات متهورة منه قبل انتهاء ولايته.

ثانياً: أن عبد الرحمن السيد مواطن أمريكي من أبناء المهاجرين، مثل الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي؛ فالولايات المتحدة في الأصل بلد مهاجرين، ولا يكاد يوجد فيها أمريكي الأصل إلا فيما ندر. وفوز مهاجر أو ابن مهاجر فيها ليس استثناءً بل هو القاعدة، والدليل فوز مصريين آخرين كما أشرنا، وفوز مهاجرين من أصول أخرى، مثل إلهان عمر المولودة في الصومال، وبراميلا جايابال المولودة في الهند، وكلتاهما عضو في مجلس النواب الأمريكي.

ثالثاً: أن أدوات عبد الرحمن السيد (عبدول) في الفوز تكشف براعته السياسية أكثر مما تكشف قناعاته. فهجومه على مصر، وقوله إنه لو بقي فيها لكان سائق سيارة أجرة، نوع من الدعاية لدغدغة مشاعر الناخبين، يخاطبهم فيه بفخره بكونه مواطناً أمريكياً نجح في التعليم والسياسة بفضل الديمقراطية الحقيقية. وهجومه على الصهيونية ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين في غزة في مواجهة إسرائيل خطاب موجّه إلى تيار يؤيد ذلك داخل أمريكا. أما دعمه للمثليين رغم كونه مسلماً، فقد طبّق فيه نصيحة المفكر والسياسي الإيطالي ميكافيلي «الغاية تبرر الوسيلة» للوصول إلى مقعد مجلس الشيوخ، وإلا لخسر أصواتهم وخسر معها الفارق التصويتي، فيخسر المقعد. وفي المؤتمر الصحفي عقب فوزه سأله أحد الصحفيين عن تبرّئه من جماعة الإخوان المسلمين، فسأل الصحفي عن سبب السؤال، فأجابه بأنها جماعة مصنّفة إرهابية في أمريكا، فردّ قائلاً: «نعم، أتبرأ منها». وهو ردّ في منتهى الذكاء أمام مؤتمر يتابعه العالم، سواء كانت هذه نيّته الحقيقية أم لا.

رابعاً: أن للولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية مُعدّة سلفاً لعشرات الأعوام المقبلة، ويتم تسليط الضوء على من سيتولى تنفيذ الجزء الخاص بكل مرحلة من هذه الخطة طويلة الأجل، ودعمه حتى يتولى المسؤولية وينفذ هذا الجزء في توقيته.

خامساً، وهي الخلاصة: أن فوز عبد الرحمن السيد لن يضيف لمصر شيئاً، فهو ليس صاحب مشروع تنموي أو استثماري لها، ولا يعنيه إلا مصلحة بلده أمريكا

-.فقد تكون مصلحة أمريكا في المرحلة القادمة علاقات متوازنة مع مصر،

-او تكون مصلحتها في ممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية وسياسية تهدف إلى إعادة تيار الإسلام السياسي إلى المشهد، وهو تيار يدين بالولاء للحزب الديمقراطي الأمريكي ويلقى الدعم منه، وصولاً إلى قطع الطريق على الصين وروسيا في المنطقة، وتنفيذ خطة تهجير سكان غزة إلى سيناء؛ ..

ففي كلتا الحالتين هو مع مصلحة الدولة التي يحمل جنسيتها .

-أما إسرائيل، فلم تقم إدارة أمريكية واحدة عبر التاريخ، ديمقراطية كانت أو جمهورية، بتحجيمها أو بالتوقف عن دعمها غير المشروط والالتزام بتحقيق تفوقها العسكري.

- ومع ذلك، يمكن النظر بتجرّد إلى عبد الرحمن السيد وآدم حمودي كنموذجين للنجاح يُقتدى بهما في الوصول إلى مقعد سياسي، كما يمكن النظر إلى التجربة الديمقراطية في الانتخابات كهدف سياسي يُسعى إلى تفعيله.

وأخيراً، فإن تعامل الإدارة المصرية مع الإدارة الأمريكية، أيّاً كان توجهها، يكون وفقاً لمقتضيات الأمن القومي المصري، وقد نجحت في ذلك حتى في أضعف فتراتها إبان أحداث الربيع العربي.