فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

يعد الخرشوف من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ولا يقتصر تميزه على مذاقه المختلف، بل يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف ومضادات الأكسدة، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم، خاصة الجهاز الهضمي والقلب.

ووفقا لموقع Cleveland Clinic، يعتبر الخرشوف من الأطعمة الغنية بالألياف والمركبات النباتية المضادة للأكسدة، كما يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C والفولات.

فوائد الخرشوف لصحة الجسم

1- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الخرشوف على الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، كما يحتوي على الإينولين، وهو نوع من الألياف التي تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

2- دعم صحة الكبد

يحتوي الخرشوف على مركبات نباتية ومضادات أكسدة تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كما تشير بعض الأبحاث إلى فوائد مستخلص أوراق الخرشوف لصحة الكبد، لكن لا يمكن اعتباره علاجا لأمراض الكبد.

3- المساعدة على خفض الكوليسترول

تساعد الألياف الموجودة في الخرشوف على دعم مستويات الكوليسترول الصحية، وتشير بعض الدراسات على مستخلص أوراقه إلى تأثير محتمل في تحسين مستويات الكوليسترول بالدم.

4- تعزيز صحة القلب

يحتوي الخرشوف على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، إلى جانب الألياف التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

5- تقوية المناعة

يوفر الخرشوف فيتامين C والفولات، وهما من العناصر المهمة لدعم وظائف الجهاز المناعي والحفاظ على صحة الخلايا.

6- المساعدة على الشعور بالشبع

يحتوي الخرشوف على كمية جيدة من الألياف، التي تساعد على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء، ما يجعله مناسبا لمن يرغبون في التحكم في الشهية والوزن.

7- الحماية من الإجهاد التأكسدي

يحتوي الخرشوف على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

هل يسبب الخرشوف الانتفاخ؟

رغم فوائده الصحية، قد يؤدي تناول الخرشوف إلى زيادة الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من القولون العصبي أو حساسية الجهاز الهضمي للأطعمة الغنية بالألياف القابلة للتخمر.

لذلك يفضل تناوله بكميات معتدلة في البداية، مع الاهتمام بطهيه جيدا.

أفضل طريقة لتناول الخرشوف

يمكن تناول الخرشوف مسلوقا أو مطهوا على البخار، أو إضافته إلى أطباق الخضراوات والسلطات، ويفضل عدم الإفراط في إضافة السمن والدهون حتى تظل الوجبة متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية.