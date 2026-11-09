أسامة الأزهري أمام الشيوخ: الذكاء الاصطناعي سلاحنا الجديد لمواجهة التطرف والوصول إلى عقول الشباب

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة لتطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف الفكري والتراجع في القيم والسلوكيات، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن المواجهة الفكرية لم تعد قاصرة على المساجد والمنابر، وإنما أصبح الفضاء الإلكتروني الميدان الرئيسي لاستهداف عقول الشباب والنشء.

واستهل وزير الأوقاف كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس، مشيدًا بالمداخلات والرؤى التي طرحها النواب بشأن أداء الوزارة، مؤكدًا أنه حرص على تدوين جميع الملاحظات والمقترحات التي استمع إليها على مدار عشرين صفحة، للاستفادة منها في تطوير العمل وتصويب المسار خلال المرحلة المقبلة.

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث قطار العياط، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأوضح أسامة الأزهري أن الوزارة بدأت منذ توليه المسؤولية في تأسيس بنية رقمية قوية، حيث أبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لإطلاق منصة رقمية متكاملة، جرى العمل عليها بالتعاون مع شركات متخصصة وإشراف مؤسسات الدولة، حتى أصبحت نافذة إلكترونية شاملة تقدم محتوى دينيًا وفكريًا وتوعويًا متنوعًا.

وأشار إلى أن المنصة تضم نحو 80 ألف صفحة من المحتوى الذي خضع للدراسة والمراجعة والتدقيق، ويقدم رؤية شاملة للإسلام، ويضم أبوابًا متعددة تتناول العقيدة والحديث الشريف والسيرة النبوية والأخلاق وقيم الدولة وعالم الأديان ومبادئ الأسرة والمجتمع، فضلًا عن محاور مواجهة التطرف الديني واللاديني والتراجع القيمي والسلوكي وبناء الإنسان وصناعة الحضارة.

وأضاف أن المنصة تقدم خطب الجمعة والبحوث والدراسات المرتبطة بها، إلى جانب موضوعات توعوية تتناول التنمر والكلمة الجارحة وحقوق الجار وصلة الأرحام وإدارة الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا التي تستهدف معالجة الظواهر السلبية في المجتمع.

وكشف وزير الأوقاف عن عمل الوزارة على تحويل المحتوى الموجود بالمنصة إلى مواد صوتية، حتى يتمكن المواطنون من الاستماع إليه خلال تنقلاتهم في وسائل المواصلات المختلفة، وكذلك تيسير الاستفادة منه لذوي القدرات الخاصة.

وأوضح أن الوزارة واجهت تحديًا تقنيًا عند استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة الآيات القرآنية، حيث لم تكن القراءة الآلية دقيقة، الأمر الذي دفعها إلى التعاون مع شركة متخصصة على مدار عدة أشهر للتوصل إلى حل تقني يتيح للمنظومة التعرف على الآيات القرآنية واستبدال القراءة الآلية لها بتلاوات صحيحة من المصحف المرتل، مشيرًا إلى نجاح التجربة والاستعداد لإطلاق المحتوى الصوتي للمنصة.

وفي سياق متصل، استعرض أسامة الأزهري تجربة الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي، معلنًا إنشاء مركز متخصص خلال ستة أشهر، جرى تجهيزه واستقطاب مجموعة من الشباب المصري المتميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خريجي جامعتي النيل وزويل.

وأوضح أن المركز افتتح بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، مؤكدًا أن الهدف منه توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخطاب الديني والإعلامي، والوصول إلى مختلف الفئات، خاصة الشباب والأطفال وجيل Z، باستخدام أدوات وأساليب تتناسب مع طبيعة كل فئة.