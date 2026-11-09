وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعددٍ من المحافظات

تلقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن نتائج الجولات الميدانية التي أجراها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، إلى جانب مشروعات مياه الشرب ضمن البرامج التنفيذية الأخرى التي تنفذها الهيئة بعدد من المحافظات.

وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، والوقوف على معدلات التنفيذ، ورصد التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها.

زيادة أعداد العمالة والمعدات

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي، بتكثيف برامج المتابعة الميدانية للمشروعات بمواقع العمل، وكذا زيادة أعداد العمالة والمعدات وضغط البرامج الزمنية، مع الالتزام بتوريد المهمات والمكونات للمشروعات في موعدها، وإعطاء الأولوية للمنتج المصنع محلياً وفقاً للقواعد.

محافظة المنوفية

وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنه في محافظة المنوفية، تمت متابعة مشروعات محطات مياه الشرب لخدمة 240 قرية، وشملت الجولة محطات مياه الشرب بقرى زنارة، وأم خنان، ومنشأة أبو ذكري، وميت برة، وفيشا الكبرى، وجريس، حيث تم استئناف تنفيذ الأعمال بهذه المحطات.

محافظة المنيا

وفي محافظة المنيا ، شملت المتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركزي ديرمواس وملوي، حيث تمت متابعة محطتي رفع الصرف الصحي بقرية دلجا (الرئيسية والفرعية)، ومحطة رفع صرف صحي قرية بني خالد، وغرف محابس خطوط طرد قريتي أبشادات والبراجيل بمركز ملوي، إلى جانب محطة رفع صرف صحي قرية الكرم ومحطة رفع صرف صحي المطاهرة القبلية بمركز أبوقرقاص.

كما تضمنت المتابعة بمركز مغاغة محطة رفع صرف صحي قرية كفر صالحين، وبمركز العدوة محطة رفع صرف صحي قرية كفر المغربي وشبكات الانحدار بها، ومحطة معالجة صرف صحي كفر المغربي بطاقة تصميمية تبلغ 15/10 آلاف م3/يوم، لخدمة 5 قرى، فضلًا عن محطة رفع صرف صحي قرية مفوز طيبة، ومحطة رفع صرف صحي قرية كفر عبد الخالق، ومحطة رفع صرف صحي قرية برمشا وشبكات الانحدار بها.

محافظة دمياط

وفي محافظة دمياط، تابع مسؤولو الهيئة عددًا من مشروعات معالجة الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، شملت محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 10/5 آلاف م3/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5 آلاف م3/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفر سليمان بطاقة 10/5 آلاف م3/يوم، وذلك للوقوف على سير الأعمال ومتابعة معدلات التنفيذ.

محافظة أسيوط

وفي محافظة أسيوط، شملت الجولات متابعة محطة معالجة صرف صحي بني غالب بطاقة 54/36 ألف م3/يوم، لخدمة 16 قرية بمركز أسيوط، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي صدفا والغنايم بطاقة 40/20 ألف م3/يوم، لخدمة 17 قرية بمركز صدفا، إلى جانب محطة رفع صرف صحي قرية نزلة باقور بمركز أبوتيج.

كما تضمنت جولات المتابعة بمحافظة أسيوط محطة رفع صرف صحي قرية السوالم البحرية، ومحطة رفع صرف صحي قرية المعابدة الرئيسية، وشبكات انحدار صرف صحي قرية المعابدة الغربية، ومحطة رفع صرف صحي قرية المعابدة الغربية الفرعية، ومحطة رفع صرف صحي المعابدة الشرقية، وجميعها بمركز أبنوب.

وفي إطار متابعة مشروعات البرامج التنفيذية الأخرى للهيئة، تمت متابعة مشروع محطة تحلية غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بطاقة تصميمية تبلغ 20 ألف م3/يوم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة.

وأشار التقرير إلى أن الجولات الميدانية قام بها كل من: المهندس أشرف السيد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب، والمهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط)، والمهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق، ومسئولي الأجهزة التنفيذية للهيئة ومهندسو التنفيذ.